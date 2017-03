Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.4M in provincia di Foggia (26 marzo 2017, ora 1:45)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 3.4M IN PROVINCIA DI FOGGIA (26 MARZO 2017) - Importante sisma in provincia di Foggia, pari a 3.4 gradi della Scala Richter. Il fenomeno tellurico si è verificato alle 22:57 di ieri ed è stato individuato a 29 km di profondità. L'epicentro, invece, è stato localizzato a latitudine 41.5 e longitudine 14.99. Interessate San Marco la Catola, Tufara, Volturara Appula, Gambatesa, Celenza Valfortore, Cestelvetere in Val Fortore, Carlantino, Motta Montecorvino, nella sola zona rossa. Nello stesso orario, con una differenza di secondi, è stata colpita la provincia di Catania: il sisma di 2.0M è stato individuato a 11 km di profondità. L'epicentro è stato rilevato invece a latitudine 37.76 e longitudine 15.06. Coinvolte Milo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Santa Venerina, Linguaglossa, Piedimonte Etneo, Giarre, Mascali, Riposto, Fiumefreddo di Sicilia, Castiglione di Sicilia, Moio Alcantara, Calatabiano, Randazzo, Pedara, Francavilla di Sicilia, Trecastagni, Nicolosi e Malvagna, entro un raggio di 17 km dall'epicentro.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MIGLIORAMENTO AL MATTINO, MALTEMPO AL NORD NEL POMERIGGIO (26 MARZO 2017) - Stop all'influenza della depressione iberica sull'Italia. Le previsioni meteo rivelano infatti che inizialmente potremo avvantaggiarci di un miglioramento, grazie a chiarite in molte regioni. Nel pomeriggio, in realtà, è previsto l'arrivo di una perturbazione dai Balcani, che rigetterà nel maltempo il versante adriatico e il Nord. Le temperature saranno invece in calo, in linea generale, con maggiore visibilità nell'adriatico. Domani è atteso invece tempo instabile in Sicilia e al Sud, mentre le temperature dovrebbero alzarsi nuovamente già dal giorno successivo. In particolare, Meteo.it prevede scchiarite in Sardegna durante le ore del mattino, a cui seguiranno anche Lazio, Umbria e Toscana a metà giornata. Precipitazioni invece in Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta, mentre temporali e rovesci saranno possibili su Trentino, Veneto e Emilia Romagna.

