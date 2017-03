UCCISO A SPRANGATE DA 20 PERSONE/ Alatri, Emanuele Morganti picchiato a morte fuori da un locale

Immagini di repertorio (Foto: LaPresse)

EMANUELE MORGANTI PICCHIATO DA 20 PERSONE, FROSINONE: RINVIATA LA FIACCOLATA IN SUO ONORE, SI TEMONO DISORDINI (ULTIME NOTIZIE) -La comunità di Alatri è scossa da quanto successo ad Emanuele Morganti, il ragazzo preso a sprangate dal branco ed in seguito deceduto. Il paesino della provincia di Frosinone aveva organizzato per questa sera una fiaccolata in onore del giovane, ma Roberto Ardesse, Consigliere Comunale, ha richiesto agli organizzatori, tramitte Facebook, di rimandare l'evento per evitare ulteriori pericoli. La tensione continua infatti ad essere alle stelle, sottolinea Il Messaggero, proprio per il brutale assassinio di Emanuele Morganti. Le autorità molto probabilmente vogliono evitare che accada quanto avvenuto nel caso di omicidio di Antonella Lettieri, in seguito all'arresto di Salvatore Fuscaldo come presunto assassino. Il paese, infatti, si era radunato con lo scopo di linciare il 52enne pensionato. In base alle prime indiscrezioni, la fiaccolatta per Emanuele Morganti dovrebbe invece svolgersi la prossima settimana. [Aggiornamento a cura di Morgan K. Barraco]

EMANUELE MORGANTI PICCHIATO DA 20 PERSONE, FROSINONE: È MORTO, LESIONI TROPPO GRAVI (ULTIME NOTIZIE) - Alla fine è morto Emanuele Morganti, il ragazzo di 20 anni picchiato selvaggiamente da almeno 20 persone al di fuori di un locale di Alatri, in provincia di Frosinone, nella notte tra venerdì e sabato. In questi minuti è giunta la notizia da Roma, dove il giovanissimo era ricoverato dopo le gravissimi lesioni subite in seguito ad un pestaggio insensato e allucinante. Morganti pare fosse stato picchiato addirittura con una spranga con la dinamica precisa che ci riportiamo qui sotto: resta l’impressione per l’ennesimo episodio di violenza completamente gratuita, almeno in apparenza. Un locale il venerdì sera, come tanti in Italia e con un ragazzo come tanti altri nel Frusinate e in realtà anche in tutta Italia. L’intervento chirurgico per ridurre le lesioni alla testa e alle varie parti del colpo non è servito a nulla: Emanuele è morto in serata nel dolore della famiglia e prima ancora che si sia scoperto cosa sia successo davvero quella notte maledetta. Nove in tutto i sospettati, tutti ascoltati dal pm tra ieri e oggi: tra di loro c'è il giovane che pare abbia inferto i colpi mortali con la barra di ferro. Il giovane è interrogato in queste ore, ma mancano anche altri visto che si parla nelle testimonianze di circa 20 persone intervenute per il pestaggio.

EMANUELE MORGANTI PICCHIATO A MORTE DA 20 PERSONE, FROSINONE: ECCO COME SI È SVOLTA LA RISSA (ULTIME NOTIZIE) - Emanuele Morgani è morto dopo esser stato preso a botte, massacrato e lasciato già quasi senza vita nella notte tra venerdì e sabato scorso ad Alatri: avviene tutto nella piazza centrale del paese in Ciociaria, con un locale come tante altri che assiste ad una scena tragica. Pare che tutto sia cominciato con alcuni apprezzamenti e avances fatti alla ragazza che accompagnava il 20enne, che a quel punto ha reagito tentato di difenderla: è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di rabbia della compagnia mista italiani e albanesi. Uno scontro tra due gruppi forse e chi ha la peggio è proprio Emanuele: viene colpito ripetutamente anche a un oggetto di ferro, probabilmente una spranga (andrà anche chiarito cosa ci faceva fuori da una discoteca una spranga o una chiave inglese). I colpi gli hanno provocato diverse fratture al cranio: a quel punto la vittima è stata trasportata prima al pronto soccorso della cittadina e poi in eliambulanza al Policlinico Umberto Primo di Roma. Tutto inutile però, Emanuele Morganti è morto poco fa. E l’inchiesta si apre immediatamente, ma come omicidio e non più solo come aggressione.

© Riproduzione Riservata.