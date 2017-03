ANTONELLA LETTIERI / Salvatore Fuscaldo: relazione segreta con la vittima? (ultime notizie)

Antonella Lettieri

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: VOCI DI UNA RELAZIONE SEGRETA TRA VITTIMA E PRESUNTO ASSASSINO (NEWS, OGGI 27 MARZO 2017) - L'omicidio efferatissimo di Antonella Lettieri continua a tenere banco nelle pagine di cronaca nera nazionale con nuove ipotesi da parte degli inquirenti e non solo. L'attenzione, ovviamente, è tutta concentrata sul principale indagato, Salvatore Fuscaldo, bracciante agricolo 50enne, vicino di casa della vittima nonché suo "amico fraterno", come veniva considerato anche a Cirò Marina, paese nel Crotonese che dallo scorso 8 marzo è caduto in un vero e proprio incubo in seguito all'uccisione della commessa 42enne. Fuscaldo, indagato insieme alla moglie Caterina e a Francesco Manfredi, storico spasimante di Antonella Lettieri, a differenza degli altri due dallo scorso 16 marzo è in arresto con l'accusa di omicidio pluriaggravato. Eppure, come rivela UrbanPost.it, l'uomo si dichiara innocente e nega di essere stato lui a massacrare Antonella Lettieri. Nel corso della trasmissione Quarto Grado, è stato trasmesso uno stralcio dell'interrogatorio al quale si è sottoposto il 50enne, dal quale emerge la sua giustificazione in merito ad alcuni dei principali indizi a suo carico. Dopo aver appreso del rinvenimento di tracce di sangue della vittima nel sedile posteriore della sua auto, Salvatore Fuscaldo ha replicato così: "Io mi tagliavo, a volte anche lei si tagliava". Negli ultimi giorni era stato rivelato un nuovo indizio relativo al ritrovamento di un portachiavi con l'effige di un'associazione di caccia della quale lo stesso faceva parte, e rinvenuto dagli inquirenti sotto il cadavere di Antonella Lettieri. Al portachiavi era agganciata una sola chiave relativa alla porta posteriore della 42enne, dalla quale sarebbe scappato l'assassino. "Quel portachiavi gliel’ho dato io, perché lei ne cercava uno...", ha commentato il bracciante. Gli investigatori, tuttavia, ad oggi non sarebbero ancora giunti al vero movente dell'omicidio di Antonella Lettieri anche se sembrerebbe emergere sempre di più l'ipotesi di una presunta relazione sentimentale tra la vittima e l'uomo accusato di essere il suo assassino. Certamente la figura di Fuscaldo era definita "ingombrante" da molti, a partire da Rita, sorella gemella della commessa 42enne e titolare del mini market nel quale lavorava anche Antonella. E' qui che il vicino di casa era solito trascorrere molto tempo, tanto da aver spinto la donna a chiedere di ridurre le visite assidue. Salvatore era solito recarsi nel negozio tutte le sere, ad eccezione di una, quella dell'8 marzo scorso, giorno dell'omicidio della donna. Eppure, nonostante le smentite della moglie Caterina, le voci di una relazione segreta tra l'amica e il marito erano sempre più insistenti non solo tra gli abitanti di Cirò Marina ma anche da parte del fratello della vittima, trasferitosi in Germania ma che anni fa minacciò di non voler tornare in paese per non essere lo zimbello di Cirò, dal momento che la sorella aveva una relazione con un uomo sposato, marito della sua amica.

