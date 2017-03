AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: attenzione alla neve (ultime notizie, oggi 27 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 27 MARZO 2017). ATTENZIONE AL RITORNO DELLA NEVE - Chi dovrà affrontare l'autostrade nella giornata di oggi, lunedì 27 marzo 2017, dovrà sicuramente vedersela con le previsioni del tempo. Questo perchè ci saranno situazioni legate a raffiche di neve. Durante la mattina vedremo cadere neve mista a pioggia in Valle d'Aosta anche se la situazione dovrebbe essere abbastanza controllata perchè proprio la presenza di acqua impedirà alla neve di attecchire. Questo faciliterà la viabilità in autostrada, senza creare problemi. Le raffiche più forti invece le vedremo nelle prime ore della mattinata in Abruzzo dove sicuramente sarà consigliabile guardare le previsioni del tempo nel dettaglio per evitare di trovarsi di fronte a spiacevoli sorprese. La sensazione però è che la situazione sarà gestita con attenzione e tranquillità anche perchè si parla già di sole per quanto riguarda le prime ore del pomeriggio. Sul sito istituzionale di autostrade italiane, Autostrade.it, potremo ricevere degli aggiornamenti in tempo reale. (agg. di Matteo Fantozzi)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 27 MARZO 2017). ANCORA LAVORI SULLA VARIANTE DI VALICO - Nella notte abbiamo visto diverse situazioni di traffico prolungato e di cantieri aperti sulla Variante di Valico. Al chilometro 32.966 direzione Firenze abbiamo visto chiuso il tratto tra il Bivio A1-Variante e Aglio chilometro 255 fino alle ore sei di questa mattina. Invece al chilometro 17.245 direzione Firenze l'entrata Badia e al chilometro 28.087 sempre direzione Firenze l'entrata Fiorenzuola rimarranno chiuse sempre fino allo stesso orario. Questo ovviamente porterà a situazioni sempre più complicate anche nelle prime ore del mattino e questo porterà a traffico congestionato. E' consigliabile quindi per chi dovrà prendere la Variante di Valico andare a consultare il sito istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, per vedere se ci sono situazioni particolari legate a questa circostanza e quindi se sarà magari consigliabile prendere un percorso alternativo per arrivare a destinazione. Il sito in questione sarà aggiornato in tempo reale. (agg. di Matteo Fantozzi)

