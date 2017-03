CICLONE DEBBIE / Australia, video: raffiche di vento oltre i 200km/h e piogge torrenziali (ultime notizie)

Immagine di repertorio (LaPresse)

CICLONE DEBBIE IN AUSTRALIA, VIDEO: IL PIÙ POTENTE DAL 2011, IN 3000 EVACUATI (ULTIME NOTIZIE OGGI 27 MARZO 2017) - E' massima allerta in Australia in vista dell'arrivo del Ciclone Debbie, un violento ciclone tropicale di categoria 4 che sta per raggiungere le coste del Queensland. Già da ora si preannuncia essere il più forte sistema tropicale dal 2011 ad oggi e l'attesa per il suo arrivo sulla costa australiana è anticipata da raffiche di vento oltre i 200km/h e forti piogge torrenziali che stanno interessando la zona compresa tra Townsville e Mackay. Come rivela AdnKronos nel darne notizia, le autorità locali avrebbero già iniziato a fare evacuare le popolazioni delle località sulla costa australiana del Queensland, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo del Ciclone Debbie. Il suo arrivo, stando alle previsioni meteo, è atteso per le prime ore di domani. Al momento sarebbero già in 3500 coloro che hanno abbandonato i sobborghi di Townsville e non si esclude che nelle prossime ore la medesima sorte possa interessare anche i 2000 abitanti Bowen, stando alle dichiarazioni del premier del Queensland, Annastacia Palaszczuk. Il primo ministro australiano, Malcolm Turnbull, nel frattempo, ha lanciato l'appello: "Per chi si trova nelle zone che verranno colpire dal ciclone, vi esortiamo a stare attenti ed al sicuro e se ricevete l'ordine ufficiale di evacuazione, dovete partire immediatamente con la vostra famiglia". Dopo il ciclone Yasi che interessò la costa australiana con raffiche di quasi 300km/h e piogge alluvionali che provocarono ingenti danni, dunque, a distanza di sei anni arriva il potente Debbie, il cui landfall è atteso nelle prossime ore prima di inoltrarsi verso le zone interne perdendo energia. Clicca qui per vedere il video del Ciclone Debbie.

© Riproduzione Riservata.