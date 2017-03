CINO TORTORELLA/ Oggi i funerali del Mago Zurlì: presente il coro dell'Antoniano (27 marzo 2017)

Cino Tortorella (LaPresse)

CINO TORTORELLA, OGGI I FUNERALI DEL MAGO ZURLÌ: LA SOLIDARIETÀ DEL CORO ANTONIANO (ULTIME NOTIZIE) - Oggi pomeriggio si terranno i funerali del grande Cino Tortorella, il Mago Zurlì per decine di generazioni e anche uno splendido autore tv per mille stagioni; dalle 9 alle 12 però di questa prima mattina, sarà presente la camera ardente al Piccolo Teatro Grassi di Via Rovello (Milano) dove il grande Cino aveva mosso i primi passi nella prestigiosa accademia di Giorgio Strehler nel lontanissimo 1952. Ha voluto così la famiglia, con i figli Chiara, Guido, Lucia e Davide che volevano fino all’ultimo permettere ai tanti amici, fan e ammiratori di poterlo salutare con semplicità. Alle 14.45 poi appuntamento alla Parrocchia della Divina Provvidenza in Quinto Romano, a sud-ovest di Milano, con i funerali religiosi e l’ultimo estremo saluto a Mago Zurlì. Presente il Coro dell’Antoniano che canterà ricordando la felice simbiosi allo Zecchino d’oro con lo storico conduttore: intanto la stessa trasmissione canora di Rai 1 ha fatto sapere in una note come la prossima stagione, la 60esima edizione, in programma in autunno «sarà senz'altro occasione di ricordarlo nel modo migliore. Ideatore di una trasmissione che continua ad andare in onda dopo sessant'anni, creando ogni anno un repertorio sempre più vasto di canzoni per l'infanzia». Nella nota stampa si ricorda anche il grande impegno di Cino Tortorella con la solidarietà e l’aiuto ai più poveri: «Cino fu anche promotore del Fiore della Solidarietà - oggi Cuore dello Zecchino d'Oro - progetto a sostegno dei più bisognosi che ogni edizione si accompagna al premio musicale, e che ancora oggi è attivo ogni giorno grazie al lavoro di Antoniano onlus». (agg Nicolò Magnani)

CINO TORTORELLA, OGGI I FUNERALI DEL MAGO ZURLI': PRESENTE IL CORO DELL'ANTONIANO (27 MARZO 2017) - La scomparsa di Cino Tortorella, conosciuto come il Mago Zurlì dello Zecchino d'Oro, ha lasciato un vuoto enorme negli italiani. Oggi, lunedì 27 marzo 2017, si svolgeranno i suoi funerali presso la chiesa Divina Provvidenza di Quinto Romano, a Milano, a partire dalle 14:45. Sarà presente inoltre il Piccolo Coro Mariele Ventre diretto da Sabrina Simoni e parte dell'Antoniano di Bologna, che accompagnerà le esequie con un omaggio a Cino Tortorella. Un saluto di cuore, si legge nel comunicato stampa "a chi per primo ha saputo valorizzare con uno strumento nuovo, come quello della televisione, il mondo dell'infanzia". Chiunque vorrà mostrare la propria vicinanza alla famiglia e dimostrare il proprio affetto verso Cino Tortorella, potrà recarsi al Piccolo Teatro Grassi di Milano, dove dalle 9:00 alle 13:00 verrà allestita la camera ardente. L'ideatore dello Zecchino d'Oro verrà inoltre ricordato in autunno, in occasione della 60a edizione della kermesse. Un'eredità che Mago Zurlì ha regalato a diverse generazioni di bambini di tutta l'Italia. La propensione di Tortorella verso i bisognosi lo spinse a promovere le attività del Fiore della Solidarietà, ricorda La Repubblica, oltre che a vederlo impegnato in modo attivo per mantenere un repertorio musicale dedicato all'infanzia, più vasto di anno in anno.

© Riproduzione Riservata.