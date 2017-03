CONCORSI PUBBLICI/ Aca e Guardia di Finanza: posti per manager e allievi marescialli (27 marzo 2017)

Concorsi pubblici, Immagine d'archivio

CONCORSI PUBBLICI, ACA E GUARDIA DI FINANZA: POSTI PER MANAGER E ALLIEVI MARESCIALLI PER ROMA E PESCARA (27 MARZO 2017) - Inizia una nuova settimana di concorsi pubblici che oggi, lunedì 27 marzo 2017, interesserà la Guardia di Finanza per il comune di Roma e l'Aca, la società che gestisce gli acquedotti a Pescara, Teramo e Chieti. In quest'ultimo si tratti di 38 posti per manager destinati per ruoli centrali all'interno dell'Azienda. Un investimento voluto dal neo Presidente del Consiglio di amministrazione, Luca Toro, che ha voluto invertire rotta sul giro di vite promosso dal suo predecessore Vincenzo Di Baldassarre. Lo sviluppo dell'Aca prevede quindi di proporsi nel mercato con un piano competitivo preciso, come il potenziamento del depuratore. Sarà possibile infatti gestire il doppio della quantità di liquidi fognari previsti finora, utile per impedire anche che piogge e maltempo abbiano come conseguenza lo sversamento nel fiume. I profili ricercati dall'Azienda spaziano inoltre dal responsabile di laboratorio per le analisi preventive sulla qualità delle acque fino al direttore generale.

CONCORSI PUBBLICI, ACA E GUARDIA DI FINANZA: POSTI PER MANAGER E ALLIEVI MARESCIALLI PER ROMA E PESCARA (27 MARZO 2017) - Il Comando Generale della Guardia di Finanza apre invece le porte a 461 nuove assunzioni, individuati fra gli allievi Marescialli. Verranno suddivisi in 415 figure destinate al contingente ordinario e 46 destinati invece al contingente marittimo. Frra questi, 31 saranno destinati agli allievi marescialli che intendono acquisire la specializzazione come Nocchiere abilitato al comando, mentre 10 ai candidati che hanno ottenuto il diploma secondario o superiore previsto dall'art.4 del decreto 752/1976. Ventitrè posti sarrano inoltre riservati ai figli superrstiti ed al coniuge, oppure parenti fino al secono grado in caso di unici superstiti, delle Forze di Polizia e Forze armate, cchee siano decedute per cause di servizio o in servizio. Nove dei quindici posti previsti per l'area marittima, nello specifico per il ruolo di Tecnico di Macchine, sono riservati ai militari che hanno superato il corso per Motorista Navale.

