FRATELLINI UCCISI A TRENTO/ Quartiere Albere, due bambini morti in casa: padre suicidato in un dirupo

Immagini di repertorio (Foto: LaPresse)

FRATELLINI UCCISI A TRENTO, QUARTIERE ALBERE: DUE BAMBINI MORTI IN CASA (ULTIME NOTIZIE) - Un nuovo caso e un orrore arriva da Trento: due bambini di 2 e 4 anni, fratellini, sono stati ritrovati dalla madre nel loro appartamento morti e molto probabilmente uccisi. Il duplice infanticidio è avvenuto in pieno centro, nel nuovo quartiere residenziale delle Albere, disegnato con compatibilità eco-sostenibile da Renzo Piano. Due bambini morti, uccisi, e un pare prima scomparso e poi ritrovato poco fa suicidatosi in un dirupo nel vicinanze. L’orrore e la tragedia che da un primo momento paiono abbastanza “semplici” per capire come sono andate realmente le cose: pare dunque che il padre abbia ucciso i due figli piccoli, senza lasciare messaggi o tracce di alcun genere, e poi non abbia retto al gesto e si sia tolto la vita. La lettura delle prime informazioni che giungono da Trento può essere riassunta così, ma è chiaro che nelle prossime ore si cercherà di capire meglio cosa sia successo. Il fatto resta, due piccole vite innocenti hanno trovato la morte molto probabilmente inflittagli da un famigliare, a questo punto è sospettato il padre. In questi momenti è sotto interrogatorio la madre che ha trovati i due cadaveri ed è ovviamente rimasta sotto choc per alcune ore.

FRATELLINI UCCISI A TRENTO, QUARTIERE ALBERE: IL PADRE SI È SUICIDATO IN UN DIRUPO (ULTIME NOTIZIE) - Non si tratterebbe dunque di morte naturale bensì di omicidio duplice per due piccoli bimbi di 2 e 4 anni, trovati morti nella loro casa in centro a Trento presso il quartiere Albere. Poco fa, il padre delle due vittime è stato trovato senza vita ai piedi di una scarpata, a poca distanza dal centro città. Pare che l’uomo si sia suicidato lanciandosi nel vuoto, a questo punto sospettato di essere lui l’assassino dei due piccoli bimbi. Pochi istanti prima, l’auto dell’uomo era stata ritrovata vicino a Sardagna, vicino al balcone panoramico vicino all’Hotel Panorama, dove le rocce scendono a picco verso la città di Trento. Come riporta Il Trentino Corriere Alpi, la scientifica è in questo momento all’interno dell’appartamento per raccogliere tutti i dati e i reperti utili a capire di cosa siano effettivamente morti i due poveri bambini e che relazione ci sia dietro al gesto orribile e insensato prodotto dal padre.

© Riproduzione Riservata.