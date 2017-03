GIANNA DEL GAUDIO / Antonio Tizzani rompe il silenzio: il giallo della zanzariera aperta (ultime notizie)

Gianna Del Gaudio

GIANNA DEL GAUDIO, ULTIME NOTIZIE: ANTONIO TIZZANI E LE NUOVE RIVELAZIONI SUL GIORNO DEL DELITTO (NEWS, OGGI 27 MARZO 2017) - A sette mesi esatti dal delitto di Gianna Del Gaudio, torna a parlare il marito Antonio Tizzani, unico indagato a piede libero, e lo fa rispondendo ad alcune domande poste da Gabriele Moroni per il quotidiano Il Giorno. Era la notte tra il 26 ed il 27 agosto scorso quando l'ex professoressa 63enne veniva uccisa, con un fendente mortale alla gola, mentre di trovava nella sua villetta di Seriate. Da allora ha preso il via un giallo che vede ancora molti lati poco chiari, caratterizzati da sole ipotesi che ad oggi non avrebbero portato a nulla di concreto. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati sempre di più sul marito, ex ferroviere 68enne, che però sin dall'inizio si dichiara estraneo all'omicidio di Gianna Del Gaudio, sostenendo la tesi dell'uomo incappucciato. Al quotidiano Il Giorno ha parlato a ruota libera dei suoi sentimenti nei confronti dell'assassino della moglie, rivelando nuovi particolari inediti. Si dice tranquillo, Antonio Tizzani, sebbene il suo sia l'unico nome finito nel registro degli indagati. "Quando uno non commette niente di male può soltanto essere tranquillo", ha aggiunto. Eppure, le domande sono inevitabili: "Che motivo c’era? Perché ha fatto questo? Ce l’aveva con lei? Ce l’aveva con me? Perché mia moglie non ha gridato? Perché non mi ha chiamato?". Il suo pensiero, tuttavia, continua ad andare "a quella zanzariera" e il riferimento è precisamente ad una zanzariera blindata che lo stesso indagato ha rivelato di aver acquistato 3/4 anni prima in una fiera a Bergamo. Secondo il racconto dell'uomo, la moglie voleva restare al sicuro ma allo stesso tempo voleva che l'ambiente di casa restasse aperto. Gianna Del Gaudio era solita tenerla sempre chiusa, eppure quel giorno la zanzariera fu trovata aperta. Ed ecco che Tizzani espone la sua ennesima teoria: "Magari ha visto dall’altra parte del giardino qualcuno che conosceva. "Gianna, mi apri?", le avrà detto. Per me è successa una cosa del genere", ha rivelato. Eppure continua a sostenere la tesi dell'uomo incappucciato, impossibile da vedere in quanto indossava il cappuccio di una felpa tale da coprirgli il volto. Nonostante questo, nessuno, telecamere comprese, avrebbe visto il soggetto descritto da Antonio Tizzani: "Dico una cosa: ma dove sono le telecamere? Leggo sui giornali che le telecamere non ci sono. Manco una", ha replicato in merito l'indagato. Il marito di Gianna Del Gaudio ha replicato anche ad un altro aspetto saliente e che per gli inquirenti rappresenterebbe l'ennesima prova contro di lui: il cutter - possibile arma del delitto - sul quale, oltre al sangue della vittima, ci sarebbe anche il Dna dello stesso Tizzani. "Hanno trovato un coltello. Non veniva da casa mia. Per niente. E non c’è il mio Dna. Come mai si trovava lì quel coltello?", ha commentato l'indagato. Sebbene si sia definito tranquillo, l'ex ferroviere ha ammesso di poter stare meglio solo quando potrà avere di fronte "quel disgraziato che ha ucciso mia moglie". Ad oggi, però, Tizzani continua a mostrarsi determinato e combattivo, pronto a difendere la propria reputazione e quella della moglie uccisa.

