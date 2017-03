IL BUSINESS DELLO SPIRITISMO/ Video, maghi imbroglioni e cartomanti: filtri e magie, i costi (Bianco e Nero)

Maghi imbroglioni e cartomanti (LaPresse)

500 EURO E LUI TORNA: VIDEO “BIANCO E NERO”, MAGHI IMBROGLIONI E CARTOMANTI, IL SERVIZIO CHOC - Un caso come quello di Torino sull’esoterismo e le sedute “spiritiche” ha catenato l’interesse anche nei media di capirne di più rispetto all’enorme mondo del “magico” e dei “cartomanti” d’ogni sorta, tanto da far scattare un bel servizio preparato da quattro colleghi di Bianco e Nero, andato in onda nella puntata di ieri sera su La7. Un breve viaggio in un mondo assurdo, in realtà, specie perché fa cogliere con quanto costanza e con quanta mole di numeri la gente ancora oggi si affida a malocchi e macumbe, a filtri d’amore e fatture, tutti con modici prezzi dai 300 ai 5mila euro. Ma come fanno le persone a credere a questa larghissima platea di imbroglioni? Una semplice ragazza disoccupata e che ha appena perso il fidanzato, tradita da un’altra donna, si rivolge ad alcuni maghi (ma è ovviamente la giornalista sotto finte sembianze): «certo che puoi riconquistare il tuo uomo! Basta pagare e tutto torna come prima; mi dai 500 euro e lui ritorna, garantito», esordisce così un cartomante incontrato di persona a Roma. Maria Laura Cruciani passa poi in rassegna altre “offerte” e le sorprese sono all’ordine del giorno: «con un rituale si sistema tutto e lui ritorna, costa solo 600 e sarà più innamorato di prima». Il metodo è sempre lo stesso: c’è un problema, tutto è risolvibile, basta pagare un “piccolo” obolo… che sia di persona, al telefono o online, il risultato è sempre il medesimo, con le cifre che si alzano man mano che i problemi vengono aumentati (of course). Una fattura può costare fino a 5mila euro, il malocchio sui mille e un filtro d’amore preparato con «immagini di lui, carte che ha toccato lui ed altri oggetti di sua proprietà» costa “solo” 500. Scoprire di essere fregati ripetutamente con tanta semplicità forse non ha presso, ma per tutto il resto c’è…la denuncia da compiere! Quella sì che deve essere vera, meditate...

