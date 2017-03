INCIDENTE STRADALE / A14 Bologna: camion ribaltato a San Lazzaro, traffico in tilt (oggi 27 marzo 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, OGGI 27 MARZO 2017: A14 BOLOGNA, CAMION RIBALTATO E TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE) - Ancora autostrada e ancora camion ribaltato: il giorno dopo il terribile incidente stradale avvenuto in Liguria sull’A10 ancora un tir che si ribalta durante la normale viabilità e per fortuna questa volta non produce danni seri a persone di altre auto coinvolte o dello stesso camionista. Come riportano le prime fonti di Anas e Autostrade, l’incidente è avvenuto sull’A14 Bologna-Taranto all’altezza di Bologna San Lazzaro: qui un camion, ancora per cause tutte da chiarire, si è ribaltato questa prima mattina causando code e prevedibili tilt per il traffico veicolare del lunedì mattina su uno dei tratti tra l’altro più normalmente trafficati. Non ci sono feriti, anche se il tir si è sdraiato sul fianco in corsi di sorpasso in maniera pericolosissima. Sono tutt’ora in corso d’opera le fasi di ripristino della carreggiata verso Bologna, ma il mezzo pesante non è semplice da spostare e per questo motivo il traffico è destinato a rimanere bloccato per almeno ancora qualche ora. Come invece riporta Bologna Today, il tir si sarebbe sdraiato dopo aver urtato il new jersey di mezzeria, sbandando e finendo a quel punto rivoltato sulla fiancata.

INCIDENTE STRADALE, OGGI 27 MARZO 2017: VARESE, TAMPONAMENTO SULLA STATALE DI COMERIO (ULTIME NOTIZIE) - Mentre le cronache delle ultime ore si concentrano sull’incidente stradale della Liguria che ancora fa molto discutere, e dopo il nuovo schianto di un camion a Bologna, sorgono ovviamente nuove indicazioni su incidenti lungo l’intera rete stradale e autostradale italiana. Da ultimo vi segnaliamo uno schianto sulla statale tra Varese e Gavirate con quattro persone coinvolte e ferite per fortuna in maniera non grave. La dinamica dell’incidente la racconta Varese News dopo le prime informazioni raccolte sul luogo: poco prima delle 8 oggi sulla statale 394 all’altezza di Comerio, due veicoli si sono scontrati pesantemente provocando traffico bloccato e in tilt in tutte e due le direzioni (sia per Gavirate che per Varese). Un ragazzo di 14 anni e un bimbo di 8 anni sono rimasti feriti lievi anche se trasportati in ospedale, come loro anche due donne di 43 e 46 anni che erano alla guida delle rispettive auto. Traffico ancora bloccato per la rimozione dei veicoli e vigili al lavoro per cercare di capire cosa sia davvero successo in termini di responsabilità.

