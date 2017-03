LUIGI CELENTANO / 18enne scomparso: Carabinieri non presero sul serio le denunce (ultime notizie)

Luigi Celentano

LUIGI CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: AVVISTAMENTO FA RIACCENDERE LE SPERANZE, MA NON SI TRATTA DEL 18ENNE SCOMPARSO (NEWS OGGI, 27 MARZO 2017) - Ancora un'illusione per la madre di Luigi Celentano, il 18enne scomparso da Meta di Sorrento, provincia di Napoli, nella notte a cavallo tra l'11 ed il 12 febbraio scorso. Dopo oltre un mese dalla sua sparizione e dopo i numerosi appelli della mamma Fulvia Ruggiero, intervenuta in diverse trasmissioni tv, si era paventata la possibilità di una imminente svolta nel giallo del giovane Luigi Celentano. Come rivela FanPage.it nell'edizione napoletana, infatti, nei giorni scorsi era giunta una segnalazione che aveva riacceso le speranze di poter finalmente riabbracciare il 18enne: stando ad una segnalazione proveniente da Castellammare di Stabia, il ragazzo sarebbe stato visto nella località a poca distanza da Sorrento. Tuttavia, dopo essersi recata nel luogo indicato, la madre di Luigi Celentano ha potuto constatare in prima persona come la notizia fosse stata solo un falso allarme, poiché si trattava di un ragazzo molto rassomigliante al figlio scomparso misteriosamente. La speranza della donna di poter riabbracciare l'amato figlio, dunque, inizia ad affievolirsi con il passare dei giorni, sebbene le indagini da parte dei carabinieri di Piano di Sorrento continuino senza sosta, grazie anche alle copiose ricerche che hanno interessato anche il monte Faito, divenuto tristemente celebre per un'altra clamorosa scomparsa. Al setaccio, intanto, ci sarebbe proprio la vita di Luigi Celentano, un giovane dotato di estrema sensibilità, con la passione per la moda ed il sogno di diventare, un giorno, un modello. Proprio le sue aspirazioni lo avrebbero portato ad essere nei mirino di un gruppo di coetanei della vicina Piano, frazione di Sorrento, i quali, come rivela il settimanale Giallo, da almeno tre anni lo perseguitano, deridendolo ed insultandolo. Non solo: il giovane in più occasioni sarebbe stato vittima di vere e proprie aggressioni fisiche oltre che psicologiche. Proprio il bullismo continua ad essere la principale pista attualmente al vaglio degli inquirenti, ma non si escludono altre possibili strade. Il malessere del 18enne, tuttavia, sarebbe emerso soprattutto nell'ultimo periodo quando, a detta della madre, Luigi Celentano era ormai sprofondato nel terrore. Fulvia Ruggiero, tra le pagine del settimanale diretto da Andrea Biavardi, ha rivelato un episodio shock: un giorno il figlio fu bloccato dal gruppetto di bulli davanti ad un negozio, e denudato. "Mio figlio era rimasto molto scosso da questo episodio e me ne aveva parlato piangendo”, ha raccontato la donna, la quale gli consigliò di denunciare l'accaduto. In quell'occasione, però, furono gli stessi militari a non dare il giusto peso alle violenze subite: "La nostra denuncia, purtroppo, non fu considerata seriamente: i militari la presero sul ridere e Luigi ritornò a casa ancora più preoccupato", ha rivelato la madre. L'allontanamento del giovane sarebbe quindi potuto essere evitato?

