MARIA UNGUREANU/ Daniel Ciocan, emerge una baby testimone "Mi chiedeva dove abitavo" (ultime notizie)

Maria Ungureanu

MARIA UNGUREANU, ULTIME NOTIZIE: DANIEL CIOCAN, EMERGE UNA BABY TESTIMONE: "MI CHIEDEVA SEMPRE DOVE ABITAVO" (OGGI, 27 MARZO 2017) - La presunta ricerca spasmodica di prede da parte di Daniel Ciocan, accusato di aver ucciso Maria Ungureanu, potrebbero essere confermate dalla testimonianza di un'altra bambina. All'epoca dei fatti, quando è stata ascoltata dagli inquirenti, la bambina aveva appena 8 anni, ma racconta con dovizia di particolari, come l'intento di Ciocan fosse di corteggiarla. E l'attenzione "speciale" non era diretta solo nei suoi confronti, ma anche verso le amichette e i fratellini delle stesse. In base alle sue parole, Daniel Ciocan avrebbe cercato di allargare le sue conoscenze minorili chiedendo proprio alle prede individuate di aiutarlo nella ricerca. A rivelarlo è Giallo, in un servizio esclusivo, che ha sottolineato come le indagini degli inquirenti abbiano fatto emergere altre due potenziali vittime. Si tratterebbe di una ragazzina di 15 anni ed una bambina di 8. Il modus operandi in questo caso si dimostra quasi identico. Le vittime venivano contattate tramite Facebook, dove avveniva una prima conoscenza. "Sebbene non lo avessi mai incontrto di persona", riportano gli atti sulla testimonianza della più piccole delle due bambine, "avevo mantenuto contatti con lo stesso, che mi chiedeva sempre se volevo uscire con lui e dove abitavo". [Aggiornamento a cura di Morgan K. Barraco]

MARIA UNGUREANU, ULTIME NOTIZIE: IL PADRE PRONTO A QUERELARE LA CRIMINOLOGA CONSULENTE DI DANIEL CIOCAN (NEWS OGGI, 27 MARZO 2017) - Nuove ombre sono scese sul drammatico caso di Maria Ungureanu, la bambina di origini romene trovata senza vita lo scorso 19 marzo nella piscina del resort di San Salvatore Telesino (Benevento). Cosa sia successo alla piccola di quasi dieci anni, da allora, è ancora un mistero. Sin da subito il suo fu definito uno dei delitti più cruenti degli ultimi anni in Italia, eppure c’è chi ancora sostiene che la morte di Maria Ungureanu sia da attribuire ad un terribile incidente, ben lontano da un’azione omicida. È quanto sostenuto dalla criminologa Ursula Franco, consulente della difesa dei fratelli Ciocan, Daniel e Cristina, entrambi indagati a piede libero rispettivamente per i reati di omicidio e violenze sessuali e di concorso in omicidio. Accanto ai loro nomi, di recente si è aggiunto anche quello di una terza persona, indagata per favoreggiamento. Si tratta dell’80enne del posto, Giovanni Angelino, detto “Zi Giovanni” e che avrebbe dichiarato il falso sostenendo la presenza presso la propria abitazione dei due fratelli nell’arco di tempo in cui la bambina veniva uccisa. E’ quanto reso noto dal settimanale Giallo che nell’ultimo numero ha rivelato anche altre importanti novità. Proprio nei confronti della presunta criminologa consulente di Daniel Ciocan, infatti, potrebbe presto giungere una querela da parte del padre della piccola vittima, Mario Ungureanu. A quanto pare, l’uomo avrebbe dato mandato al suo avvocato Fabrizio Gallo, replicando in tal modo alle dichiarazioni della donna nell’ambito di alcune interviste. Come scrive il settimanale diretto da Andrea Biavardi, “in base a una sua improbabile ricostruzione il responsabile degli abusi (a scapito della piccola vittima, ndr) non è il suo cliente, Daniel, ma addirittura il papà di Maria”. Oltre ad essere prive di ogni fondamento, per il padre Mario queste affermazioni rappresentano anche un vero e proprio affronto, in un contesto già di per sé molto doloroso. Intanto, i riflettori continuano ad essere puntati proprio sul 21enne indagato, amico di famiglia della povera Maria, come dimostrato anche da alcune foto rese pubbliche da Giallo e che immortalano Daniel Ciocan in occasione dei festeggiamenti del suo compleanno, insieme alla vittima ed ai suoi genitori. Nel loro lungo lavoro di indagine, gli inquirenti avrebbero collezionato diversi indizi gravissimi nei confronti del ragazzo considerato l’assassino e l’orco di Maria Ungureanu. Eppure, nonostante questo per ben due volte il Gip di Napoli ha respinto le richieste di arresto avanzate dalla Procura. Decisiva in tal senso sarà la data del prossimo 30 marzo, quando i giudici del Tribunale del Riesame di Napoli saranno chiamati ad esprimersi sul destino dell’uomo e decidere se andrà o meno in carcere, come auspicato dalla Procura e dalla famiglia della vittima.

