PREVISIONI METEO / Torna il sole al nord, maltempo al centro-sud (Ultime notizie oggi, 27 marzo 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: SOLE AL NORD, MA ATTENZIONE ALLA NEVE (OGGI, 27 MARZO 2017) - Dopo giorni di maltempo tornerà il sole al nord del nostro paese. Si parte dalla mattina dove le uniche tracce di maltempo saranno nella parte estremamente occidentale con il cielo che vedrà precipitazioni sull'alto Piemonte e pioggia mista a neve invece in Valle d'Aosta. Questo sicuramente non porterà alla formazione di ghiaccio e strati di neve perchè la contemporanea presenza dell'acqua non farà attecchire la neve. Ci saranno anche fenomeni di nebbia nell'alta Lombardia. Nel pomeriggio cesseranno neve e pioggia ovunque e il cielo sarà un po' nuvoloso tra Piemonte e Lombardia con delle schiarite. Il cielo sarà sereno per il resto del settentrione del nostro paese. Le temperature minime le vedremo a Trieste con quattro gradi centigradi nelle prime ore della mattina. Le temperature saliranno a venti gradi nelle massime a Bolzano nel pomeriggio. Staremo a vedere se nei prossimi giorni durerà il bel tempo. (agg. di Matteo Fantozzi)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: IL MALTEMPO SI SPOSTA AL SUD (OGGI, 27 MARZO 2017) - Dopo giornate di primavera il cielo torna a farsi scuro nel sud del nostro paese. Fin dalle prime ore dalla mattina vediamo pioggia un po' ovunque sul meridione tra Campania, Puglia, Calabria, Abruzzo e Basilicata. Inoltre nell'entroterra tra Abruzzo e Lazio troveremo anche alcune raffiche di neve. Nel pomeriggio invece a Roma ci sarà un vero e proprio temporale, con schiarite al sud e temporali sulla parte sud della Calabria. Nonostante questo al sud vedremo ancora sole sulle isole Sicilia e Sardegna. Il cielo sarà variabile e durante la settimana comunque tornerà a vedersi cielo tranquillo un po' ovunque. Le temperature minime al centro-sud le vedremo a L'Aquila dove durante le ore della mattina ci saranno appena quattro gradi centigradi. Il termometro invece salirà nel pomeriggio ai diciotto gradi nella provincia di Catania in Sicilia. Staremo a vedere poi come andranno le cose già a partire da domani. (agg. di Matteo Fantozzi)

