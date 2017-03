PROSTITUTA UCCISA A BOLOGNA / Confessa l’assassino: uccisa con una pistola per maiali (ultime notizie)

Immagine di repertorio

PROSTITUTA UCCISA A BOLOGNA, ULTIME NOTIZIE: L’ASSASSINO HA CONFESSATO, ERA UN SUO CLIENTE ABITUALE (NEWS OGGI, 27 MARZO 2017) - Ha confessato l'autore dell'omicidio della prostituta uccisa a Bologna e rinvenuta nel pomeriggio di sabato nella sua abitazione, in via Varthema, in zona Murri. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Il Resto del Carlino, a 24 ore dal delitto della 30enne Ana Maria Stativa, un uomo 55enne di Vergato, Francesco Serra, è crollato nel corso dell'interrogatorio in questura, alla presenza del suo avvocato, del pm e degli inquirenti. "L'ho uccisa io", sono state le parole dell'uomo, chiudendo così il caso attorno all'uccisione della prostituta di origini romene, trovata senza vita dal suo compagno. Le indagini in corso hanno appurato come Serra fosse un cliente fisso della donna. Ogni sabato mattina, infatti, i due si incontravano per consumare un rapporto, così come avvenuto sabato scorso, quando però il 55enne si è presentato nell'appartamento della prostituta armato di una pistola per maiali. Stando a quanto confessato agli inquirenti, il killer aveva perso la testa per la 30enne e non tollerava l'idea di vederla tornare in Romania in occasione delle festività pasquali. Gli investigatori tuttavia non hanno dato per certo tale movente e non escludono che dietro il delitto possano esserci anche motivazioni prettamente economiche. Sulla base delle sue dichiarazioni, tuttavia, non si esclude che l'uomo possa aver temuto un non ritorno della 30enne della quale si era invaghito o, addirittura, l'interruzione a tempo indeterminato della loro routine. Per tale ragione sabato avrebbe raggiunto l'appartamento di Ana Maria Stativa ed avrebbe cercato di nascondersi dall'occhio indiscreto delle telecamere di videosorveglianza cercando di non lasciare alcuna traccia del suo passaggio nell'appartamento preso in affitto dalla prostituta. Ora, il 54enne si trova in stato di fermo con l'accusa gravissima di omicidio aggravato premeditato, inchiodato sia dalle telecamere che dal cellulare, ma soprattutto da una confessione che non lascerebbe spazio ad ulteriori dubbi.

