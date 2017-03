RISTORANTI STELLATI/ L’inchiesta sugli Chef: perchè dappertutto si servono gli stessi marchi? (Report)

Report

SOTTO LE STELLE: VIAGGIO NEL MONDO DELLA RISTORAZIONE E DEGLI CHEF STELLATI (REPORT) - Cosa si nasconde dietro il fantastico mondo degli chef stellati? Prova a scoprirlo Report con l'inchiesta di Bernardo Iovene che racconta una realtà ben diversa da quella che appare. In ballo c'è un gioco delle parti e un intreccio promiscuo tra cuochi, fornitori e critici delle prestigiose guide: si è venuto, dunque, a creare un indotto che porta denaro e notorietà a pochi e che ovviamente crea un sogno. Solo l'anno scorso sono stati circa 200mila i ragazzi che hanno frequentato gli istituti professionali alberghieri, facendo così registrare un incremento del 21% rispetto al 2010. Ma Report mostrerà oggi anche l'altra faccia della medaglia di questo mestiere: non ha, infatti, tutela sindacale e, ad esempio, dove il doppio turno è la regola, la metà dello stipendio è in nero. Una stella Michelin, le forchette del Gambero Rosso e i cappelli dell'Espresso: c'è molto di più dietro la vita di un ristorante e di uno chef e lo dimostrerà oggi l'inchiesta di Report.

