Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.9M in Argentina (27 marzo 2017, ora 1:50)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 3.9M IN ARGENTINA (27 MARZO 2017) - Le prime ore di oggi, lunedì 27 marzo 2017, si presentano tranquille sul fronte del terremoto per quanto riguarda l'Italia. Interessato da movimeni sismici invece l'estero, dove alle 00:20 si è verificata una scossa di 3.9M a Jujuy, in Argentina. L'epicentro è stato individuato a latitudine 23.11 e longitudine 66.94, ipocentro a 239 km di profondità. L'isola offshore di Oaxaca, in Messico, è stata colpita da un terremoto di 4.1M alle 23:48, rilevato a 16 km di profondità. L'epicentro si trova invece a latitudine 15.50 e longitudine 94.68. Colpita anche l'India, a Sikkim, dove alle 23:42 si è verificaa una scossa di 4.5M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 27.21 e longitudine 94.68, a 10 km di profondità. Secondo i dati rilevati dal Dipartimento Metereologico Indiano di Nuova Deli, il punto colpito si trova inoltre a 6 km da Rangpo e 14 km da Gangtok. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo sisma rilevato riguarda la provincia di Macerata, della potenza di 2.1M. Il Centro Nazionale INGV ha individuato l'epicentro a latitudine 43.05 e longitudine 13.05, ipocentro a 9 km di profondità. Nelle immediate vicinanze, all'interno della zona rossa, Pieve Torina, Pievebovigliana, Muccia, Fiordimonte, Monte Cavallo, Serravalle di Chienti, Fiastra, Camerino e Acquacanina.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: NUVOLE SU MERIDIONE, TEMPERATURE IN CALO (27 MARZO 2017) - Sarà un lunedì nuvoloso per l'Italia, a causa di una perturbazione passeggera che interesserà il meridione. Le previsioni Meteo prevedono inoltre che l'alta pressione proteggerà invece il bel tempo nel resto dello Stivale. Dal punto di vista delle temperature ci sarà inoltre un calo, dovuto ai venti trasportati dalla perturbazione, che si faranno più marccati al Centro Sud, specialmente sulle cose adriatiche. Nuvole quindi sul settore più estremo del NordOvest, che per le Alpi Marittime comporteranno anche qualche fiocco di neve, previsto ad oltre 1700 metri. Nuvole anche su Molise, Abruzzo e Sud, mentre le precipitaioni saranno locali per quanto riguarda la Calabria, la Lucania e la Campania. Nel pomeriggio il sole ritornerà invece a splendere sul NordOvest e versante adriatico, settore medio-basso. Le piogge continueranno invece ad interessare anche le ore pomeridiane per Calabria, Potentino e Campania. Secondo le previsioni di Meteo.it, da domani l'Italia sarà interessata dall'alta pressione, che promuoverà il bel tempo su tutta l'Italia, fino a venerdì.

© Riproduzione Riservata.