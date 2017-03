ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: tensioni in Russia, fermato Alexei Navalny (27 marzo 2017)

Ultime notizie di oggi, Immagine d'archivio (LaPresse)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ARRESTATO ALEXEI VAVALNY - Pesante giornata di repressione quella che si è vissuta ieri in tutta la Russia, dove migliaia di oppositori del governo hanno manifestatto richiedendo una legge anticorruzione. In tale contesto, da quanto si apprende, decine gli arresti operati dalle forze di sicurezza, intervenuti in massa per disperdere i manifestanti. La situazione più pesante si è vissuta nella capitale, dove si è svolta la manifestazione principale, che prevedeva l’intervento di Alexei Navalny. Durante tale protesta lo stesso Navalny è stato fermato, caricato a forza su un blindato della polizia, e assaltato dalla popolazione al grido di "Fascisti". La manifestazione intendeva protestare contro la corruzione all’interno della pubblica amministrazione, che ha visto Navalny accusare direttamente il premier Medvedev di aver intascato una tangente, di oltre un miliardo di dollari.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). DUE MORTI SULLA A10 - Pauroso incidente questa mattina sull’autostrada A 10, dove un tir spagnolo dopo un incidente autonomo è precipitato su un cantiere di lavoro uccidendo 2 operai. Dalla prima ricostruzione il pesante mezzo, alla cui guida vi era un autista romeno, ha sbandato in curva andando ad impattare contro un muro che proteggeva una galleria. Nell’impatto il mezzo si è rovesciato finendo in una scarpata. Durante la sua corsa il camion ha travolto un cantiere di lavoro uccidendo sul colpo 2 operai e ferendone altri 4. Altre due persone, una coppia del luogo, sono rimaste ferite a causa dello scontro della loro vettura con il camion ormai fuori controllo. I due autisti romeni del mezzo sono stati fermati, e chi si trovava alla guida è stato posto in stato di fermo con l’accusa di "omicidio plurimo colposo". Pesanti i disagi sulla rete viaria: l’autostrada è rimasta chiusa per molte ore, allo scopo di permettere i rilievi del caso e i soccorsi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). LETTA VOTERA' ORLANDO - Importante "endorsement" per Andrea Orlando giunto ieri da Enrico Letta: l’ex premier ha indicato che parteciperà alle primarie e cercherà, ove possibile, di agevolare l’incarico dell’attuale guardasigilli a segretario del suo partito. Letta nell’intervista rilasciata, che come è prevedibile scatenerà furiose polemiche, accusa i governi Renzi e Gentiloni di non essere riusciti a cavalcare la spinta economica degli ultimi anni, aiutata anche dalla flessibilità economica riconosciuta al nostro Paese. Per Letta l’unico modo di salvare il partito è di ritornare nelle piazze, e secondo lui l’unico candidato che ha la possibilità di farlo è appunto Andrea Orlando.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). IL MISTERO DELLA DONNA NELLA VALIGIA - Sembra un vero e proprio giallo quello che ruota attorno al rinvenimento di un trolley all’interno del porto di Rimini. All’interno della borsa, in evidente stato di decomposizione, infatti è stata ritrovato il cadavere di una donna il cui nome ancora non è noto. Gli inquirenti hanno ipotizzato in un primo momento che il corpo potrebbe appartenere a quello della donna cinese uccisa su una nave da crociera, e gettata in mare dal marito, un irlandese di 45 anni, arrestato dagli uomini della procura di Roma. Sull’indagine si sono concentrati gli inquirenti della cittadina balneare, che hanno affermato di voler valutare "qualsiasi informazione" che li possa portare alla soluzione della macabra vicenda.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). TRIONFO ROSSO IN AUSTRALIA - Primo Gran Premio di immense soddisfazioni per i colori italiani, quello che ieri si è disputato in Australia. La corsa ha fatto vedere un Ferrari molto competitiva, che grazie anche alla giusta strategia adottata dal muretto alla fine è riuscita a tagliare per prima il traguardo di Melbourne. La gara non ha offerto un grosso spettacolo: in partenza infatti tutte le posizioni sono state confermate. Il momento topico però è arrivato a metà gara, quando Vettel ha ritardato il rientro ai box e si è riuscito a ritagliare un piccolo margine, allo scopo di sopravanzare Hamilton che alla fine si è dovuto accontentare della seconda posizione. Sul terzo gradino del podio la seconda Mercedes, quarto posto invece per Raikkonen. Da segnalare l’ottima gara di Giovinazzi, forte della terza guida Ferrari, che "prestato" alla Sauber ha conquistato alla sua prima gara un ottimo dodicesimo posto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). AL VIA IL MOTO MONDIALE - Torna in Qatar il Moto Mondiale, un ritorno abbastanza strano, un ritorno che non ha permesso la realizzazione di una griglia ufficiale. Il cattivo tempo di ieri ha infatti costretto la direzione corsa ad annullare le prove ufficiali, e ha dato la prima pole della stagione a Vinales. Molte però le aspettative dei piloti, soprattutto per Valentino, che vuole lottare quest’anno per conquistare la "decima" vittoria nel mondiale. Nel Warm Up di ieri pomeriggio, grande affermazione di Marquez che ha conquistato il primo tempo, male Valentino che alla fine della sessione ha collezionato solamente il tredicesimo tempo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CLOSING IL VENERDI' DI PASQUA - Sembra essere finalmente arrivata alla fine la "querelle" legata alla vendita del Milan, dopo l’annuncio ufficiale dello scioglimento della "Sino Europe" e la nascita di una nuova società offshore che avrebbe lo scopo di acquisire la maggioranza della squadra meneghina. E' di ieri infatti l’annuncio del recepimento di altri 30 milioni di euro, soldi che sono transitati sulla nuova società nata ad hoc per l’operazione, conosciuta come "Rossoneri Sport Investment Lux", controllata da Yonghong Li. Berlusconi da parte sua evidenzia come attende la definizione della transizione. Nel comunicato Fininvest si sottolinea comunque che la società berlusconiana, nell’ipotesi dello slittamento della data di closing, prende in seria considerazione l’idea di rimanere padrona della società, investendo i 300 milioni avuti come caparra in una squadra giovane e completamente italiana.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 27 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). UNA NAZIONALE CHE SI SVECCHIA - Rugani e Romagnoli esordiranno contro l’Olanda detenendo le chiavi della difesa azzurra, e dando il via a quello svecchiamento che i vari tecnici hanno negli anni inseguito ma mai messo in opera. I due forti centrali sono stati scelti dal tecnico Giampiero Ventura per iniziare un corso nuovo del team dell’Italia, e cercano di scalzare nei ruoli di difensore Bonucci e Barzagli. I due giovani giocatori cercano però di "allontanare la tensione", dichiarando ai giornalisti che sono intenzionati ad attendere i loro tempi, e se chiamati a fornire il proprio contributo. La grande valenza dei due potrebbe portare il tecnico Ventura a chiedere al ct del under 21, di escludere i due giocatori dalle convocazione nella nazionale giovanile per il futuro europeo.

© Riproduzione Riservata.