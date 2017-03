AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: brutto epilogo sull'A10 (ultime notizie, oggi 28 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 28 MARZO 2017). BRUTTISSIMO EPILOGO PER L'INCIDENTE SULL'A10 - Sicuramente è un bruttissimo epilogo quello raccontato da Primo Canale in merito all'incidente in A10. Domani infatti in quel punto, tra Albisola e Celle Ligure, si era ribaltato un camion che aveva portato sicuramente scompiglio ma per fortuna solo leggere ferite. Quanto accaduto ieri ovviamente è stato molto più grave perchè proprio nello stesso punto un tir ha travolto un cantiere con degli operai che rano a lavoro. Il bilancio terribile è di due persone che hanno perso la vita oltre a nove feriti di cui due in maniera grave. Al volante del camion c'era un quarantaquattrenne rumeno che è stato immediatamente arrestato per omicidio stradale, questi non era sotto stato di ebrezza. I sindacati si sono fatti sentire, attaccando Autostrade italiane. Come riportato dal portale online di Primo Canale ha parlato così Fabio Marante segretario reginale Fillea-Cigl: "Qui le responsabilità sono chiare al di là di situazioni formali. Autostrade per l'Italia si è subito premurata di dire che il cantiere era ben segnalato, ma qui non si tratta di segnali. Certi cantieri devono essere isolati dal traffico o in alternativa devono essere effettuati con l'autostrada chiusa. Vogliamo fare i lavori in sicurezza ed evitare che a pagare le conseguenze sia esclusivamente chi lavora".



AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 28 MARZO 2017). NESSUN PROBLEMA PER IL METEO, TORNA LA SERENITÀ - Finalmente è arrivata la primavera verrebbe da dire. Il cielo sarà sereno su tutta la nostra nazione e questo influirà in maniera positiva anche sulla viabilità in autostrade. L'unico problema ravvisato dal tempo nelle ultime ore è stato rappresentato dal vento che ieri si è fatto pesante su A6 Torino-Savona e su A30 Caserta-Salerno. Ma la giornata di ieri è stata piuttosto movimentata al centro-sud del nostro paese. Oggi però le previsioni del tempo dovrebbero parlare di cielo sereno un po' ovunque se non qualche problema di precipitazioni in Sicilia. La situazione sarà piuttosto interessante e porterà quindi ad affrontare anche i lunghi viaggi con meno preoccupazione. Staremo a vedere se ci saranno delle variazioni, ma probabilmente andrà sempre meglio con l'ormai imminente arrivo della bella stagione. L'unica situazione da tenere sotto controllo è quella legata alla Sicilia, l'unica regione colpita da pioggia.

