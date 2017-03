ESTRAZIONE ESSELUNGA 500/ Concorso 190 Fiat Lounge: attesa per numeri vincenti e codici Wow! (Oggi 28 marzo)

Esselunga 500

ESSELUNGA 500, ESTRAZIONE IN PALIO 190 FIAT LOUNGE: IL CONCORSO (OGGI, 28 MARZO 2017) - Ultima estrazione del concorso Esselunga 500: volge al termine l'appuntamento con i gioielli della Fiat. Oggi, lunedì 28 marzo 2017, verranno messe in palio e assegnate le ultime 190 Fiat 500. In programma stasera l'ottava e ultima estrazione, per la quale concorrono i codici WOW guadagnati con le spese effettuate o consegnate, se avete effettuato acquisti online, dal 16 al 26 marzo. Si chiude così un concorso che ha gratificato i clienti del supermercato con la S lunga: con trenta euro di spesa è stato possibile partecipare all'estrazione di una Fiat 500 Lounge. Partecipare a Esselunga 500 è quasi "automatico", perché per ogni 30 euro di spesa di ottiene un codice con il quale si entra in gioco. E considerando che fare la spesa più che un'abitudine è una necessità, è facile prendere parte all'estrazione. Ma la possibilità di vincere una Fiat 500 ha spinto molti clienti di Esselunga ha incrementare l'importo della propria spesa pur di partecipare all'estrazione, quindi le motivazioni sicuramente non sono mancate. Ma scopriamo come funziona questo concorso: effettuando almeno trenta euro di spesa, si ottiene un codice sullo scontrino, che nel caso di quest'ultima estrazione va verificato oggi, martedì 28 marzo 2017. Vi ricordiamo che i codici wow restano abbinati al numero di Carta Fìdaty e quindi al relativo titolare, di conseguenza non possono essere ceduti o trasferiti a nessun titolo a terzi. Basta accedere al sito, all'app o recarsi direttamente all'Esselunga comunque per verificare se il proprio codice è quello associato ai fortunati vincitori, i quali comunque vengono contattati telefonicamente, nel caso in cui non scoprano da soli di aver vinto. Anche noi siamo pronti a darvi una mano, per questo motivo siamo qui a fornirvi gli strumenti e le informazioni utili per la verifica post estrazione di Esselunga 500. Immaginarsi alla guida della Fiat 500 Lounge messa in palio è facile, ma noi siamo precisi e per permettervi di sognare alla grande vi indichiamo anche le caratteristiche del modello messo in palio, che è quello a benzina 1.2000 cc - 69 cv. La Fiat 500 Lounge in questione comprende luci diurne a LED, kit cromo, tetto in vetro fisso, volante in pelle con comandi radio regolabile in altezza, servosterzo elettrico Dualdrive Airbag e windows bag, climatizzatore, Uconnect 5" Radio Live touchscreen, bluetooth/Usb/Aux in e Cruise Control. Siete pronti per l'ultima estrazione di Esselunga 500?

