Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 28 marzo: i numeri vincenti (conc. 37/2017, martedì)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO LE ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI E…. - Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 marzo 2017: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 37/2017. Si alza il sipario su un nuovo concorso di Lotto e 10eLotto, che anche oggi ci guideranno verso la conquista di una montagna di premi. A dimostrazione che vincere è semplicissimo, i traguardi ottenuti da milioni di appassionati nell'ultimo appuntamento con i due giochi Sisal. In vetta le vincite del Lotto, che approdano nella provincia di Bolzano, a Merano, con un bottino da 216.600 euro. Il fortunello è riuscito infatti a centrare quattro terni e sei ambi su Palermo, a cui si è aggiunta anche una quaterna realizzata con il Lottopiù. Secondo posto invece a Schio, nel vicentino, dove due vincite gemelle su Tutte le Ruote hanno regalato più di 62 mila euro ad altrettanti giocatori. Per il 10eLotto la vincita più alta si ferma invece in provincia di Mantova, a Monzambano, per premiare un fortunello con più di 26 mila euro grazie a 6 numeri realizzati con Opzione Oro. Due vincite gemelle invece per la provincia di Reggio Emilia, Castellarano, e quella di Barletta, Bisceglie, dove due giocatori hanno registrato 21 mila euro a testa.

LOTTO E SUPERENALOTTO LE ESTRAZIONI DI OGGI (28 MARZO 2017): LA SMORFIA - Anche per oggi siamo pronti a scoprire i numeri vincenti del Lotto. Prima, tuttavia, sarà meglio di aver effettivamente fatto la nostra giocata, pena l'esclusione dalla gara. E se vi doveste accorgere all'ultimo momento e non poteste andare in ricevitoria, ricordatevi che sarà possibile anche giocare online, grazie al portale ufficiale Sisal. Intanto, noi e la nostra Rubrica vi parleremo della notizia di oggi, che ci porta dritti verso una visione originale della vitiligine. Ash Soto non si è fatta abbattere dalla malattia, che comporta una perdita di pigmentazione della pelle e che si presenta a macchie. Dopo un iniziale imbarazzo, la ragazza ha deciso di sfruttare la vitiligine a proprio vantaggio e di renderla parte di una vera e propria body art. Grazie all'aiuto della propria esperienza di trucco, ha deciso infatti di valorizzare le macchie della sua pelle anziché nasconderle. Il successo è assicurato, come dimostrano i like ottenuti dalla ragazza sui social. Scopriamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la malattia, 49, la pelle, 10, le macchie, 65, l'imbarazzo, 9, e l'arte, 43. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece il valore, 66. Pronti per i numeri vincenti di questa sera? Arrivano subito!

LOTTO E SUPERENALOTTO LE ESTRAZIONI DI OGGI (28 MARZO 2017): LE QUOTE - Si fa festa in tutta l'Italia grazie al nuovo concorso del SuperEnalotto: il Jackpot troverà il suo vincitore? Ognuno di noi tifa di sicuro per se stesso, ma non solo per raggiungere il montepremi. Anche le quote minori possono infatti regalare un premio importante. Lo dimostra l'ultimo concorso del gioco Sisal, dove a discapito di un'assenza della sestina e delle due quote di 5+1 e +, i bottini si sono rivelati più che generosi. A partire dagli oltre 100 mila euro conquistati da due giocatori che hanno realizzato il 5, per poi proseguire con 55.950 euro destinati ad un unico vincitore che ha centrato il 4+. 3.311 euro il premio che ha messo in palio il 3+, che ha visto vincitori 85 appassionati, mentre 559,50 euro, messi in palio dal 4, sono stati destinati a 363 giocatori. I biglietti fortunati a indovinare la quote del 3, pari a 33,11 euro, ha ingrossato invece i portafogli di 18.591 vincitori. Si prosegue con i 5,75 euro per il 2 ed i suoi 333.497 giocatori. Per le quote standard, si parte come sempre dal 2+: 100 euro a testa per i 1.313 vincitori. I dieci euro dell'1+ sono stati conquistati invece da 9.342 giocatori, mentre 21.282 sono stati i tagliandi fortunati a realizzare i 5 euro dello 0+.

LOTTO E SUPERENALOTTO LE ESTRAZIONI DI OGGI (28 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Siamo arrivati al momento fatidico: il Jackpot del SuperEnalotto ritornerà a mettere in palio il suo premio ultramilionario grazie al concorso di questa sera. Molti giocatori non amano tergiversare e preferiscono lanciarsi di già verso la programmazione di progetti e idee da realizzare con il montepremi. Anche la nostra Rubrica vuole essere diretta oggi e vi parlerà subito di Oniri, uno degli ultimi progetti presenti su KickStarter. Parliamo ddi un videogames per due giocatori, in cui si potranno muovere altrettanti personaggi, Tim e Mina, per esplorare il favoloso mondo delle Oniri Islands. Un gioco d'avventura e esplorazione, in cui saranno presenti anche diversi misteri da svelare. Il gioco prevede alla base la collaborazione fra i due player, che potranno interagire insieme e fare delle azioni combinate, seguendo lo storytelling del games. Ancora un terzo del goal da raggiungere ed oltre 21 giorni di tempo per decidere se partecipare o no all'iniziativa: aspettereste così tanto per conoscere i numeri vincenti di oggi? Per fortuna, arriveranno fra pochissimo!

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI

© Riproduzione Riservata.