FRATELLI UCCISI A TRENTO/ Gabriele Sorrentino si è suicidato per problemi economici? (ultime notizie)

Fratelli uccisi a Trento, Gabriele Sorrentino si è suicidato, Immagine d'archivio

Fratelli uccisi a Trento, Gabriele Sorrentino si è suicidato a causa di problemi economici? (28 marzo 2017)- La comunità di Trento è ancora sconvolta per quanto successo a Marco e Alberto, i due bambini di quattro e due anni e mezzo uccisi a martellate dal padre. Secondo le prime ricostruzioni, Gabriele Sorrentino avrebbe lasciato in soggiorno il martello insanguinato, in quell'appartamento moderno in via della Costituzione, nel quartiere moderno di Albere. Alcuni testimoni affermano di aver visto l'auto di Sorrentino, una Volvo, sfrecciare verso l'Hotel Panorama attorno alle 10:30. È qui, nel sobborgo di Sardagna, che il suo corpo è stato ritrovato in fondo ad un burrone due ore più tardi. La pista primaria che stanno seguendo in queste ore gli investigatori è di tipo economico, per via di alcuni appartamenti che Gabriele Sorrentino era in procinto di acquistare, nelle vicinanze della casa di famiglia. "Si ipotizza che potesse avere difficoltà di carattere economico", sottolinea a La Repubblica Pasquale Profiti, il Sostituto Procuratore di Trento. L'ipotesi sarebbe avvallata dall'assenza di un biglietto da parte del suicida, alcun particolare che indichi una possibile motivazione del suo gesto. Esclusa l'ipotesi del coinvolgimento di una terza persona sulla scena del crimine, dato che in quelle ore la moglie, Sara Failla, si trovava al lavoro e le prove non sarebbero state inquinate.

Fratelli uccisi a Trento, Gabriele Sorrentino si è suicidato, un negoziate: "Sembrava una famiglia felice" (28 marzo 2017)- Sconvolge la notizia che arriva da Trento dove un uomo ha ucciso i suoi due figli piccoli e si è poi tolto la vita in un burrone. Le parole di stupore arriva da chi conosceva la famiglia anche se nella superficialità di tutti i giorni. La Voce del Trentino riporta alcune voci che di sicuro ci fanno capire molti dettagli di una situazione davvero molto delicata. Un negoziante della zona dove abitavano e dove si è consumata la tragedia ha sottolineato: "Gabriele era un uomo alto, con le spalle molto larghe. Non parlava tanto, ma era educato come la moglie che chiacchierava con le persone più volentieri. Spesso li vedevamo in giro lei con la carrozzina e il cane alano al guinzaglio". Un vicino invece sottolinea: "Sembrava fossero di origine di Roma. I tre figli erano belli ed educati. Erano tutti persone squisite. Non si capisce quindi davvero il perchè del gesto compiuto".

© Riproduzione Riservata.