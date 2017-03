GIULIA BALLESTRI / Matteo Cagnoni: indagini chiuse e richiesta di giudizio immediato (ultime notizie)

Matteo Cagnoni

GIULIA BALLESTRI, ULTIME NOTIZIE: CHIESTO IL GIUDIZIO IMMEDIATO PER MATTEO CAGNONI (NEWS OGGI, 28 MARZO 2017) - Sono trascorsi poco più di sei mesi dall'arresto di Matteo Cagnoni, celebre dermatologo accusato del peggiore dei crimini: l'omicidio della moglie Giulia Ballestri. La donna 39enne, secondo l'accusa, sarebbe stata attirata dal marito con l'inganno all'interno di una villetta di famiglia abbandonata, a Ravenna: era il 16 settembre scorso, quando Cagnoni avrebbe massacrato a colpi di bastone in testa la moglie, dalla quale si stava separando. Tanti gli indizi di colpevolezza a carico dell'uomo, che ha invece sempre negato una sua responsabilità nell'omicidio di Giulia Ballestri. Nei giorni scorsi, come rivelato dal quotidiano La Nazione nella sua versione online, la Procura di Ravenna ha intanto chiuso le indagini sul feroce delitto della 39enne ed ha avanzato la richiesta al giudice per le indagini preliminari di giudizio immediato a carico di Matteo Cagnoni, il 51enne ritenuto il solo responsabile dell'omicidio. A breve, dunque, potrebbe prendere il via il processo in Corte d'Assise a carico del dermatologo, per il quale si resta attualmente in attesa della data di inizio e della notifica alle rispettive parti. Il marito di Giulia Ballestri e suo presunto assassino, era stato fermato dalle Forze dell'Ordine a distanza di tre giorni dall'omicidio della donna: era l'alba del 19 settembre scorso, quando Cagnoni fu rintracciato nella villa paterna a Firenze, dopo che tentò una maldestra fuga. Tanti gli elementi gravissimi contro di lui, raccolti nel corso dei lunghi mesi di indagini condotte dalla squadra Mobile di Ravenna. I più gravi sono certamente rappresentati dalle impronte isolate sul sangue della vittima ritrovate nella villa di via Genocchi dove Giulia è stata massacrata brutalmente, e che secondo l'accusa apparterrebbero proprio al dermatologo arrestato. A compromettere ulteriormente la sua posizione, anche il contenuto di una serie di messaggi che Cagnoni inviò la notte del fermo, ancor prima di conoscere cosa fosse realmente accaduto ai danni della moglie, dalla quale si stava separando. Proprio quest'ultimo aspetto rappresenterebbe anche il movente del delitto, insieme alla nuova relazione con un altro uomo da parte di Giulia Ballestri. Il Gip, a questo punto, dovrà esprimersi non solo sulla richiesta di giudizio immediato per Matteo Cagnoni, ma anche sulla richiesta avanzata dai difensori dell'uomo che nei giorni scorsi hanno inoltrato istanza di scarcerazione o in subordine i domiciliari con braccialetto elettronico.

© Riproduzione Riservata.