INCIDENTE STRADALE/ A1, Roma-Guidonia: camion ribaltato, tilt traffico e chiusura del tratto (oggi 28 marzo)

INCIDENTE STRADALE A1, ROMA-GUIDONIA: CAMION SI RIBALTA, CHIUSURA DEL TRATTI E TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE) - Terzo giorno consecutivo con un incidente stradale in Autostrada che vede coinvolto un camion ribaltato: è incredibile ma è quello che è appena successo sull’A1 nel tratto Roma Nord-Guidonia. Dopo la tragedia di Genova domenica scorsa, e il ribaltamento di ieri presso Bologna, torna ancora l’autostrada de Sole ad essere protagonista con questo nuovo incidente che sta paralizzando il traffico attorno alla Capitale ma per fortuna non presenta vittime o feriti gravi. Succede tutto attorno alle 7.30 di questa mattina, quando il sito di Autostrade per l’Italia segnala un ribaltamento di un camion ancora con cause sconosciute nel tratto tra il Bivio per la diramazione Roma Nord e il casello di Guidonia Montecelio in direzione sud. Code di oltre 4 chilometri, con l’Astral Infomobilità che segnala di poter uscire sulla diramazione Roma Nord e poi sul GRA in direzione sud verso Napoli. Nello stesso tempo altro incidente, anche questo lieve come conseguenze sul guidatore, ma letale sul traffico veicolare che si aggiunge a quello provocato dal ribaltamento del tir. Mattinata di paralisi sulla Capitale, due nuovi incidente stradali ma per fortuna nessuna vittima da piangere.

INCIDENTE STRADALE, VENTIMIGLIA: SCONTRO TRA SCOOTER, MORTO UN 30ENNE (ULTIME NOTIZIE) - Purtroppo un morto va segnalato questa mattina in un altro incidente stradale, questa volta cittadino, segnalato a Ventimiglia attorno alle 7 di questa mattina. Ad essere coinvolti sono stati due scooter che si sono scontrati, come riporta Il Secolo XIX, nel tratto di Corso Genova. Due moto di grossa cilindrata si sono scontrati e l’uomo di 30 anni che guidava in direzione del confine francese ha avuto la peggio. Nello scontro terribile è morto sul colpo mentre l’altro centauro non ha avuto particolari conseguenze, se non qualche escoriazione su parti de corpo. La dinamica dell’incidente ora è al vaglio degli inquirenti per capire se avviare le pratiche di inchiesta su omicidio stradale; traffico in tilt in direzione del confine, ma ora in esaurimento a circa tre ore dal sinistro.

