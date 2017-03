Metro M2 chiusa/ Atm news, riprende la linea verde tra Cadorna e Garibaldi dopo sospensione (ultime notizie)

Metro chiusa (Foto: LaPresse)

METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA VERDE RIPRENDE TRA CADORNA E GARIBALDI (OGGI 28 MARZO 2017) - Sta riprendendo il traffico, seppur lentamente, tra Cadorna e Garibaldi a Milano sulla linea verde M2: la metropolitana Atm ha avuto nell’ultima ora un problema legato ad alcune verifiche tecniche ora mese a unto e perciò il via libera è arrivato. Riprende normalmente il traffico metro, con qualche rallentamento nei primi minuti ma sostanzialmente garantendo la fine dell’emergenza sulla linea M2 della metropoli milanese. «M2 riprende gradualmente la circolazione (dopo verifiche tecniche agli impianti)», avvisa il canale Twitter Atm informa giusto pochi istanti fa. Non si è trattato di un allarme bomba risolto in un nulla di fatto, come invece molte altre volte nel recente passato è avvenuto, e neanche di un tentato suicidio. Pare dunque sia stato un guasto messo a punto in meno di un’ora e che ha comunque portato qualche difficoltà per gli spostamento in un orario per fortuna non di punta estremo come la mattina presto o il tardo pomeriggio di uscita dal lavoro.

METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA VERDE SOSPESA TRA CADORNA E GARIBALDI (OGGI 28 MARZO 2017) - Nuovo problema alla metro di Milano, questa volta la linea verde M2 che è stata chiusa tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi per improvvise verifiche tecniche agli impianti. Il sito di Atm news riporta l’allerta anche se non specifica i motivi della stessa, che potrebbero andare da un normale guasto ad un treno oppure a qualche verifica delle autorità competenti su eventuali allarmi bomba o ancora per un improvviso suicidio sotto i treni della metro verde. Al momento l’ipotesi più accreditata resta quella del guasto, visto anche le minime motivazioni riportate nell’allerta Atm: «La circolazione dei treni della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Cadorna e Garibaldi per verifiche tecniche agli impianti. Nella tratta interrotta, in superficie, è attivo un collegamento sostitutivo con autobus». Al momento il traffico della linea verde resta bloccato tra le stazioni di Cadorna Fn e Garibaldi Fs, comprese dunque anche le stazioni di Lanza e Moscova intermedie. Per il resto del traffico resta attivo: in funzione tra Garibaldi-Gessate/Cologno Nord e Cadorna-Assago/Abbiategrasso. Sospesa tra Cadorna-Garibaldi (verifiche agli impianti). Le verifiche agli impianti lungo la tratta Cadorna - Garibaldi non dovrebbe essere una situazione di lunghissima attesa, anche se al momento i disagi sono evidentemente già cominciati per il traffico di pendolari e turisti in viaggio sui vagoni della metro Verde. Attive le tratte di superficie sostitutive, con tutte le informazioni anche in tempo reale che potranno essere consultate sul sito di Atm Milano.

#M2: sospesa tra Cadorna e Garibaldi (verifiche tecniche agli impianti). In funzione sulle altre tratte. Seguono aggiornamenti. — ATM informa (@atm_informa) 28 marzo 2017

