PREVISIONI METEO / Cielo limpido e sole tranne in Sicilia e... (Ultime notizie oggi, 28 marzo 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: GIORNATA DI SOLE UN PO' OVUNQUE (OGGI, 28 MARZO 2017) - Sarà una giornata di sole un po' ovunque quella di oggi, martedì 28 marzo 2017, quando il cielo dovrebbe essere limpido e senza nuvole. La situazione è quella tipica della Primavera con il sole che batterà in maniera piuttosto importante e il vento che si alzerà nelle ore del pomeriggio. Le temperature massime saranno attorno ai venti gradi di Trieste ma non vanno sottovalutati i diciannove di Bologna, Firenze e Trento. Attenzione però alle minime che nella prima mattina saranno davvero basse tanto che vedremo due gradi ad Aosta e tre a Perugia. La giornata comunque porterà poi il sole a riscaldare la temperatura e quindi a vivere nuovamente una giornata di mezze maniche e primi salti in spiaggia per chi ovviamente ne ha tempo e possibilità. Quella iniziata ieri è una settimana che ci allontana dal maltempo dell'inverno e ci apre definitivamente i cancelli della bella stagione, attenzione però perchè sono già previste delle leggere ricadute nel fine settimana quando qualche nuvola dispettosa dovrebbe tornare a dare fastidio ai giorni di riposo di molti italiani. Staremo a vedere intanto però c'è la possibilità di godersi questa bellissima giornata di sole.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: PIOGGIA SOLO IN SICILIA E CALABRIA (OGGI, 28 MARZO 2017) - La giornata di oggi, martedì 28 marzo 2017, sarà piuttosto soleggiata ovunque con il tempo che dovrebbe essere prettamente primaverile e cioè sole ma anche leggero venticello da cui tenersi a riparo. La pioggia la vedremo sopratuttto sulla Sicilia dove già a partire dalla mattina vedremo rovesci anche se non poi così importanti. Le precipitazioni saranno protagoniste anhe sullo stretto di Messina tra Sicilia e Calabria. E' una situazione che peggiorerà nel pomeriggio con dei temporali proprio in quest'ultima parte di territorio. Nonostante questo è una situazione da considerarsi transitoria e che non porterà delle conseguenze perchè già da domani potremo rivedere il cielo tornare a brillare nuovamente. Le perturbazioni che sono state protagoniste per una settimana al nord si sono spostate da settentrione a meridione. Arrivata la pioggia ieri al centro del nostro paese la situazione è andata via via scendendo per raggiungere proprio la parte meridionale della Calabria e gran parte della Sicilia. Staremo a vedere come andranno le cose domani quando comunque ci saranno situazioni di ripresa un po' ovunque.

