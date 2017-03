ROBERTA RAGUSA / Nuove indiscrezioni sul luogo in cui cercare il corpo della donna (ultime notizie)

Roberta Ragusa

ROBERTA RAGUSA, ULTIME NOTIZIE: NOVITÀ SUL POSSIBILE LUOGO IN CUI CERCARE IL CORPO DELLA DONNA (NEWS OGGI, 28 MARZO 2017) - Sono trascorsi pochi giorni dal deposito delle motivazioni della sentenza di condanna a carico di Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa ed accusato del suo omicidio e della distruzione di cadavere. Accuse gravissime, giunte al termine di un processo lampo di primo grado che è terminato con la decisione del gup Elsa Iadaresta, la quale ha condannato l'uomo a 20 anni di reclusione. Sarebbe stata uccisa, dunque, Roberta Ragusa, la donna che nei giorni scorsi avrebbe compiuto 50 anni ma della quale si sono perse le tracce dalla notte di quel drammatico 14 gennaio 2012. Da allora è stato tutto un susseguirsi di ipotesi, congetture e bugie. Le tante che il giudice avrebbe intravisto nell'indole "menzognera" dell'imputato e che sarebbe stata messa in luce anche dalle recenti dichiarazioni rese da una sua ex fidanzata (lasciata per Roberta Ragusa) in una recente intervista per la trasmissione Quarto Grado. Ora, in attesa del nuovo processo d'Appello a carico di Antonio Logli, emergono novità importanti sul giallo di Roberta Ragusa, riportate nelle passate ore dal giornalista Fabrizio Peronaci tramite il gruppo Facebook sul “Giornalismo Investigativo” da lui realizzato. A detta del giornalista del Corriere della Sera, ci sarebbero al vaglio degli inquirenti nuove foto ed accertamenti in corso che potrebbero gettare ulteriori ombre sulla sparizione - oggi più che mai tramutatasi tristemente in omicidio - di Roberta Ragusa. Peronaci ha rivelato come proprio sul gruppo Facebook in questione si sarebbe fatto vivo un soggetto in possesso di importanti fotografie, la cui valenza probatoria sarebbe tutta da accertare. Scrive Fabrizio Peronaci: "Il soggetto indica un punto esatto nel quale cercare il corpo di Roberta e parla di una querela presentata tempo addietro da un rappresentante delle istituzioni che avrebbe di fatto impedito l'acquisizione della prova regina e di conseguenza l'accertamento completo della verità". Si torna così a parlare con una certa insistenza del possibile luogo nel quale il cadavere di Roberta Ragusa sarebbe stato nascosto dopo il delitto ed a tal proposito sarebbero in corso importanti approfondimenti per confermare o meno quanto emerso di recente. Tutto il materiale - foto comprese – è stato messo a disposizione delle autorità inquirenti chiamate a far luce sulla sparizione misteriosa della mamma di Gello di San Giuliano Terme. Intanto, in riferimento al possibile luogo di interesse nel quale potrebbero essere stati nascosti i poveri resti di Roberta Ragusa, sul gruppo Facebook “Giornalismo Investigativo” è stata allegata una foto eloquente nella quale viene indicato un punto ben preciso dal soggetto che potrebbe avere informazioni importanti in riferimento al giallo. "Trattasi del muro di cinta del cimitero di Orzignano (Pisa), a pochi minuti d'auto dell'abitazione dei Ragusa", rivela Fabrizio Peronaci. Un luogo già diventato di forte interesse nei mesi scorsi, ed attorno al quale si era concentrato il mistero senza fine della tragica sparizione di Roberta.

