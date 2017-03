SPERONA E ACCOLTELLA L'EX MOGLIE/ Borgo Vercelli, l'aggressione all'uscita del lavoro: la donna è grave

Immagini di repertorio (Fonte Lapresse)

SPERONA E ACCOLTELLA L'EX MOGLIE A BORGO VERCELLI: LA DONNA È GRAVE - Panico a Borgo Vercelli, dove oggi un uomo ha speronato e accoltellato l'ex moglie all'uscita da lavoro. A riportarlo è l'Ansa, sottolineando che l'aggressore ha atteso che la donna terminasse il proprio orario lavorativo prima di seguirla con la propria macchina, con la quale l'ha speronata. Resasi conto delle cattive intenzioni dell'ex marito, secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe scesa dall'automobile nel tentativo di fuggire a piedi, ma qui sarebbe stata raggiunta dall'uomo, che le avrebbe inferto alcune coltellate ferendola all'addome. I protagonisti dei fatti sarebbero due italiani separati in rapporti complicati da tempo. Secondo le prime informazioni raccolte dall'Ansa, la vittima dell'aggressione sarebbe stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, dove i medici la starebbero sottoponendo in questi minuti ad un delicatissimo intervento chirurgico nel tentativo di salvarle la vita. Le condizioni della donna al momento del trasporto nella struttura sanitaria apparivano infatti gravi. L'assalitore è stato tratto in arresto dai carabinieri di Borgo Vercelli.

© Riproduzione Riservata.