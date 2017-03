Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.4M a Puerto Rico (28 marzo 2017, ora 1:40)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 3.4M A PUERTO RICO (28 MARZO 2017) - Importanti movimenti sismici stanno avvenendo in queste prime ore di martedì 28 marzo 2017. A tremare è l'estero, dove alle 00:31 è stata colpito Puerto Rico da un sisma di 3.4M. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 19.15 e longitudine 65.29, epicentro a 16 km di profondità. Alla stessa ora, a pochi secondi di distanza, è stata invece colpito il mare che circonda il Jappone da un sisma di 5.6M. Il sismografo ha individuato l'epicentro a latitudine 42.04 e longitudine 138.64, ipocentro a 2 km di profondità. Alle 23:39 ha treemato anche Tarapaca, in Cile, a causa di una scossa di 3.9M, individuato a latitudine 20.51 e longitudine 68.96. L'ipocentro si trova invece a 107 km di profondità. Buone notizie invece sul fronte italiano, dove l'ultimo episodio di criticità minima risale alle 13 di ieri. Nelle ultime ore si sono verificate delle scosse minori, che oscillano fra gli 1.0M e gli 1.8M, e che hanno colpito nella maggior parte dei casi la provincia di Perugia e quella di Macerata.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: PIOGGIA E NUVOLE NEL MERIDIONE (28 MARZO 2017) - Ritorna l'alta pressione in Italia: fino a venerdì potremo godere di bel tempo e sole quasi in tutte le regioni. Come rivela il meteo, ci sarà sole al Sud, a livello locale, potrebbero verificarsi nuvolosità e piogge, con miglioremento nelle ore pomeridiane. In rialzo anche le temperature, che in questi giorni hanno vissuto un lieve calo, con una medi che si aggira attorno ai 20°C. Il vento proveniente dai quadranti settentrionali interesserà ancora Sud e Centro, comportando una media stagionale leggermente più bassa. Acquazzoni e nuvole in Sicilia e Calabria, così come nel resto del Meridione. Il fenomeno atmosferico non interesserà comunque tutta la giornata, ma si alternerà a schiarite e bel tempo. Secondo il bollettino di Meteo.it, questa situazione ottimale durerà almeno fino a venerdì.

© Riproduzione Riservata.