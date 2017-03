UCCISO A SPRANGATE/ Alatri, Emanuele Morganti: due arrestati e 7 indagati, mistero sui buttafuori

Immagini di repertorio (Foto: LaPresse)

EMANUELE MORGANTI UCCISO A SPRANGATE, ALATRI: I PRIMI DUE ARRESTI (ULTIME NOTIZIE) - È la svolta di questa mattina sul caso del brutale omicidio di Alatri: sono stati arrestati i primi due sospettati di aver materialmente ucciso Emanuele Morganti nell’assurda e disperata notte tra venerdì e sabato in provincia di Frosinone. Dopo l’esame delle immagini a circuito chiuso della piazza e della discoteca “Mirò” gli inquirenti sono arrivati a sezionare due individui accusati ora di omicidio volontario e aggravato. Pare, secondo quanto riporta Rai News24, che siano previsti altri due fermi nelle prossime ore e sono oltre 7 gli indagati per l’assurda vicenda di Alatri. Pestaggio, omissione di soccorso e quant’altro, i tanti testimoni “omertosi” presenti al night club di Alatri dovranno ora rispondere delle varie accuse e spiegare come sono andate davvero le cose quella orribile notte. L’arma utilizzata per “finire” il povero Emanuele Morganti pare sia un crick, una speranza o un paletto di ferro, anche se al momento resta non ritrovata l’arma del delitto. Resta poi il mistero sui buttafuori della discoteca che sarebbero coinvolti nella rissa o quantomeno nell’omissione di soccorso dell’inerme Emanuele, picchiato e devastato dalle botte per aver pare difeso semplicemente la sua fidanzata Ketty.

EMANUELE MORGANTI UCCISO A SPRANGATE, ALATRI: LO ZIO, “È STATA UNA ESECUZIONE” (ULTIME NOTIZIE) - Ucciso a sprangate fuori dal centro-discoteca Mirò di Alatri: in queste ore sono al vaglio della scientifica e degli inquirenti le immagini a circuito chiuso della piazza e del locale per provare a capire meglio cosa sia effettivamente successo. Purtroppo c’è tanto silenzio nei diretti protagonista che erano, in tanti, al night club venerdì notte ma pare abbiano paura di dire quanto sia successo, o semplicemente rimangono indifferenti. Intervistato da Repubblica, lo zio di Emanuele Morganti non ha usato mezzi termini, «è stata una vera e propria esecuzione. Hanno anche sputato sul corpo a terra», spiega quasi in lacrime Pietro Morgani, zio della vittima. «I testimoni ci hanno detto che lo picchiavano ovunque, lui ha provato ad andare via con la fidanzata, poi è caduto e l'hanno finito…», conclude lo zio che come tanti altri della famiglia stanno piangendo la scomparsa assurda di un giovane 20enne. Genitori e fratello non vogliono parlare, giustamente, dopo quanto successo, mentre intanto la polizia prosegue le indagini legate ai nove fermati in queste ore. Si tratta di otto italiani e un albanese che per un litigio, forse, o un avances di troppo, hanno messo fine senza pietà al 20enne di Alatri.

