AMBULANZA BLOCCATA/ Andava contromano: se la legalità (per alcuni) vale più della vita umana

Il mondo si divide tra buoni e cattivi, non lo sapevate? Tra onesti e disonesti soprattutto. Mica ci sarà ancora qualcuno che pensa che chi fa il proprio dovere lo faccia in modo coscienzioso, preparato. Soprattutto sapendo quello che fa. Ancor di più: per il bene comune. Ma per favore, quel tipo di persone non esistono più (se mai sono esistite). La malapolitica, la malasanità, il malasport, il malaspettacolo. Tutti ladri e tutti furbetti. Ce lo dicono tutte le settimane gli editorialisit, gli spettacoli e i talk show televisivi e poco importa se la metà di queste denunce poi si dimostrano infondate.

Bene comune, dicevamo. Se c'è una categoria, per di più in molta parte composta da volontari che si dedicano al soccorso altrui nel tempo libero, che si occupa del bene comune è ovviamente quella sanitaria. Scopo stesso di quella categoria è salvare vite umane, più bene comune di così. Ma niente, anche loro sono furbacchioni irrispettosi dell'onestà pubblica. Perché poi di onesti cittadini ne esistono ancora sia chiaro. E combattono per tutti noi, per un mondo più giusto.

Pensate che i componenti dell'equipaggio di una ambulanza di Beinasco nel torinese, che trasportavano una persona con una grave emorragia interna, si sono permessi di procedere contromano. A sirene spiegate. Delinquenti. Furbetti disonesti. Ma per fortuna c'erano loro, due tifosi della legalità come li ha chiamati il quotidiano La Stampa. Due ultras diremmo noi, che quando hanno visto l'ambulanza disonesta si sono messi in mezzo alla strada improvvisando un posto di blocco degno della squadra del telefilm N.C.I.S. Meno male che non erano armati. Però hanno avuto anche il coraggio di chiedere le generalità dell'autista: "Così ti denunciamo" devono aver pensato. "Mentre uno filmava la scena, il secondo ci ha fatto perdere ulteriore tempo chiedendo le generalità del nostro operatore. Come fosse un tutore dell’ordine. Solo grazie all’intervento dell’infermiera è stato possibile fare retromarcia" ha raccontato uno degli infermieri.

Il mezzo era da poco uscito dall’ospedale San Luigi e, per evitare il traffico delle 16, l’autista aveva preso in contromano l’ingresso dell’Interporto di Orbassano, in direzione dell'ospedale Molinette, dove il paziente, nonostante il ritardo subito dall'ambulanza costretta a tornare indietro e a fare un percorso trafficato per l'ora di punta, è stato operato di urgenza e salvato.

Ma i due paladini della legalità si sentivano così degli eroi che hanno postato video e commenti su facebook: "Meno male che sono volontari che aiutano i cittadini nel momento del bisogno, ma almeno quando girano a vuoto non mandino le persone all’ospedale per colpa loro". Purtroppo per loro non hanno avuto la valanga di lice e complimenti che si aspettavano, ma un sacco di " coppia di scemi, avete rischiato di fare morire un paziente" mentre qualcuno faceva notare che in caso di emergenza, segnalata appunto dalle sirene accese, una ambulanza può fare qualunque tipo di percorso anche contromano anche passare con il rosso (ma va?), perché glielo concede il codice stradale. Se no, a cosa servirebbe un'ambulanza?

Quando i due, uno dei quali un tassista che certe cose dovrebbe saperle, hanno capito di avere fatto una boiata pazzesca, hanno fatto sparire ogni traccia da facebook ma ormai erano stati identificati. Hanno cercato di scusarsi in tutti i modi, ma sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio.

E' il cortocircuito dell'onestà come valore supremo, per la quale, come ai tempi della rivoluzione francese, qualcuno un giorno potrebbe anche restaurare la ghigliottina. E' la mentalità manipulista che i grillini hanno esteso a codice morale ed etico che non risparmia nessuno.

Speriamo per quei due che non abbiano mai bisogno di una ambulanza. Qualcuno potrebbe fermarla perché le sirene sono troppo fastidiose.

