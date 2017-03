AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: materiali dispersi in A1 (ultime notizie, oggi 29 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 29 MARZO 2017). TRAFFICO IN A1 PER MATERIALI DISPERSI - Nella notte è stata segnalata una situazione piuttosto preoccupante sull'autostrada A1 Milano-Bologna dal sito istituzionale Autostrade.it. Ci troviamo al chilometro 74 direzione Milano con traffico rallentato tra Fidenza e Fiorenzuola a causa di alcuni materiali dispersi. In questi casi bisogna fare davvero molta attenzione per il fatto che comunque si rischia di creare code e anche incidenti soprattutto se si tratta di materiali liquidi e magari scivolosi. Non è da escludere che ci siano delle situazioni piuttosto particolari anche per le prime ore della mattinata di oggi. Il consiglio è quello di andare sempre e comunque a consultare il sito istituzionale che riporta sempre aggiornamenti in tempo reale per evitare di avere spiacevoli sorprese una volta partiti in autostrada per chi si muoverà appunto in quelle direzioni. Spesso Autostrade.it inoltre fornisce anche percorsi alternativi che possono essere utili per evitare situazioni da considerare spiacevoli.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 29 MARZO 2017). CANTIERI IN A1 BOLOGNA-ROMA - Nella notte sono stati segnalati dei cantieri di lavoro sull'autostrada A1 Bologna-Roma come riportato dal sito istituzionale delle autostrade italiane Autostrada.it. I lavori hanno portato alla chiusura fino alle ore sei di questa mattina al chilometri 295.5 direzione Napoli dell'entrata Firenze Impruneta e anche l'omonima uscita. Sicuramente sarà consigliabili andare a trovare una soluzione alternativa per chi dovrà passare in quei pressi con il sito Autostrade.it che comunque fornisce in tempo reale aggiornamenti e anche la possibilità di muoversi seguendo diverse possibilità e percorsi alternativi. Staremo a vedere se durante la giornata di oggi ci saranno dei problemi o meno, di sicuro però sarà importante crearsi sempre delle alternative per chi magari per motivi di lavoro o altro sarà obbligato a muoversi in queste direzioni.

