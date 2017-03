Bimbo in vendita su Craigslist/ Genitori chiedono 3mila dollari per figlio di 5 mesi

Immagini di repertorio

BIMBO IN VENDITA SU CRAIGLIST, COPPIA ARRESTATA: CHIESTI 3MILA DOLLARI PER FIGLIO DI 5 MESI - Una mamma, un papà e il loro bimbo in vendita su Craiglist, portale di annunci di lavoro, eventi, servizi. La storia, secondo quanto riportato da People, arriva dal Tennessee, negli Stati Uniti. La coppia ha tentato di vendere il figlio di 5 mesi ma è stata arrestata: mamma e papà non sono riusciti nel loro intento e non hanno intascato i soldi perché hanno venduto il bimbo a un agente sotto copertura. Il padre, John David Cain, ha 26 anni, e la madre, Deanna Lynn Greer, 37: sono stati arrestati venerdì scorso e si trovano nel centro di detenzione della contea di Greene. Lo sceriffo capo della contea di Greene, il detective Jeff Morgan, ha raccontato proprio questo a People: "Lo abbiamo fatto. Abbiamo comprato un bambino". La coppia è accusata di abusi aggravati su minore e abbandono di minore aggravato o messa in pericolo. Il detective Jeff Morgan ha raccontato che la presunta offerta di vendita è stata scoperta da una coppia a Elizabethton: la coppia ha individuato il post su Craiglist. “Avevano parlato con i genitori di questo bambino - ha spiegato il detective - ma il piccolo era stato presentato non come un bambino per la vendita: era un annuncio di adozione”. Jeff Morgan racconta ancora che una volta che la coppia si è resa conto di quanto stava accadendo ha allertato le autorità: "Hanno contattato l'Ufficio di investigazione del Tennessee, poi me, e poi è stato coinvolto anche l'FBI”. Un agente sotto copertura ha organizzato un incontro con i genitori del bambino "in vendita" il fuori dal negozio Dollar General nella contea di Greene. La coppia avrebbe accettato 3mila dollari in contanti in cambio del figlio e quindi sono scattate le manette. (clicca qui per leggere tutto)

