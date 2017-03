Daiana Mori/ Video hard: account Facebook e siti ‘proibiti’ ancora attivi (oggi 29 marzo 2017)

Daiana Mori, video hard, Tribunale (LaPresse)

DAIANA MORI, VIDEO HARD: IL MISTERO DI ACCOUNT FB E SITI A LUCI ROSSE (ULTIME NOTIZIE) - Il mistero di Daiana Mori, l’attrice improvvisata hard che qualche mese fa finì agli altari della cronaca per aver perso l’affidamento dei figli dopo esser stata scoperta a girare video a luci rosse in casa, è riapparso negli ultimi giorni con il servizio de Le Iene. Da un lato hanno intervistato e mostrato tutte le richieste della donna e dall’altro invece hanno messo qualche dubbio sulla versione fornita dalla donna che si cela dietro il nome d’arte di Daiana Mori: in special modo sulla casualità e forzata scelta di girare quei video - “per pagare i debiti che ho con Equitalia” - che invece rischia di rivelare una vera e propria professione “seriale” e tutt’all’opposto della costrizione economica che vuole fare intendere la 46enne di Ospitaletto. Il mistero in questi giorni in cui non ci sono state nuove esternazioni, almeno sul web, della donna, si infittisce con alcuni account Facebook ancora attivi (anche se con post pubblicati fino a dicembre 2016) e siti a luci rosse che presentano ancora i frame e gli interi filmini girati in casa alcuni mesi fa. A livello processuale, come vediamo qui sotto, la sconfitta è arrivata per la donna: dal punto di vista mediatico non ci resta che attendere se al programma di Italia 1 la donna intenderà replicare dopo le mezze accuse ricevute nell’ultima puntata di domenica scorsa. Questa sera nel nuovo appuntamento l’ardua risposta: Daiana Mori, il mistero continua?

DAIANA MORI, VIDEO HARD: LA SCONFITTA NEL PROCESSO (ULTIME NOTIZIE) - Lo scorso 31 gennaio il tribunale dei Minori di Brescia ha emesso sentenza e l’appello fatto da Daiana Mori di riottenere la custodia dei figli di 14 e 16 anni è andato respinto. Niente affido, hanno deciso così i giudici che lasciano in questo modo i due ragazzi in custodia dal padre anche se ancora devono essere sentiti gli stessi minorenni per un’ultima udienza forse decisiva. Il motivo scatenante la perdita dell’affidamento è stato decretato a Natale, dopo aver scoperto come la casa in cui vivevano i minori assieme alla madre di Ospitaletto era diventata il set per i filmati pornografici, non esattamente la condizione più dignitosa dove crescere ed educare i ragazzi. Per questo motivo il Tribunale ha deciso di affidare e di confermare anche a gennaio la custodia dei due figli al padre; al momento Daiana può comunicare con i figli solo tramite telefono, in attesa di nuove udienze nel prossimo futuro.

© Riproduzione Riservata.