ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi 29 marzo: numeri vincenti, premi e quote (conc 212/2017)

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017, CONCORSO 212/2017 - I numeri vincenti di SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto, sono finalmente disponibili: poco fa si è tenuta l'attesissima estrazione. Arriva così il fatidico momento nel quale bisogna controllare la propria giocata e verificare la combinazione fortunata. Oltre ad aver raccolto i numeri vincenti, abbiamo già approfondito la questione relativa all'ambito 6 e purtroppo abbiamo brutte notizie: nessuno ha messo le mani sulla categoria più ambita. Sono 24, però, le vincite per quanto riguarda il 5: ad ognuno di questi fortunati vanno 844,62 euro. Devono accontentarsi di 91,72 euro coloro che hanno fatto il 4 e in questo caso parliamo di 533 vincite. Sono 6.007, invece, quelle per il 3, ognuna delle quali vale 36,22 euro. Infine, siamo al 2 di SiVinceTutto Superenalotto: 32.555 vincite da 9,50 euro ciascuna. Se non avete già provveduto al controllo dei numeri vincenti, vi consigliamo di scorrere la pagina per scoprirli.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017, CONCORSO 212/2017 - Ultima estrazione di marzo per SiVinceTutto, il concorso speciale di Superenalotto: oggi, come ogni mercoledì, riparte l'assalto al montepremi che Sisal mette in palio in un'unica serata. Caccia ai numeri vincenti, che raccoglieremo e riporteremo in diretta per permettervi di scoprire se tra le vostre mani c'è la schedina con la combinazione fortunata o meno. Il sogno è realizzare il 6, ma ci sono anche premi "consolatori" per chi fa invece il 5, il 4, il 3 o addirittura il 2. Vincere, dunque, è possibile pur non indovinando tutti i numeri vincenti. E partecipare all'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto è semplice, perché bisogna scegliere almeno 12 numeri su 90, poi dovrete solo sperare che siano quelli fortunati. L'estrazione si sta avvicinando, ma c'è ancora tempo per fornirvi tutte le informazioni utili per giocare: tra qualche lettore appassionato di SiVinceTutto potrebbe, ad esempio, esserci qualcuno interessato ad "abbonare" la propria giocata. È, infatti, possibile farla ripetere per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi di fila. E magari uno di questi potrebbe essere quello fortunato... La dea bendata potrebbe presentarsi al vostro appuntamento con una ricca vincita, ma sapete come riscuoterla? Sappiate che non c'è fretta per quanto riguarda la riscossione del premio: il fortunato vincitore avrà 90 giorni solari di tempo per presentare la ricevuta, partendo da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Se però passano 60 giorni, dovrete recarvi negli uffici Sisal di Milano e Roma. Non sono affatto discorsi prematuri, anzi è importante farsi trovare pronti: per questo abbiamo deciso di accompagnarvi in questo excursus informativo. Abbiamo previsto, però, un'altra tappa, che riguarda la ripartizione del montepremi di SiVinceTutto Superenalotto, che varia nel caso in cui venga realizzato o meno il 6. Se qualcuno riesce a indovinare i numeri vincenti, riceve il 40,27% del montepremi, al 5 spetta invece il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Le percentuali variano, se nell'estrazione odierna nessuno riesce a fare il 6: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Siamo così giunti quasi al fatidico momento dell'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto, ma prima ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti dell'estrazione del concorso numero 211 sono stati 5-9-11-47-74-83 ed è stato realizzato un 6 da 157.865,03 euro. Stasera potrebbe arrivare il bis, quindi non ci resta che augurarvi buona fortuna!

QUI SOTTO I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO DI OGGI, MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017 CONCORSO 212/2017 (dalle 20:20)

LA COMBINAZIONE VINCENTE:

11-20-25-36-52-67



(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

