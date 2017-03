INCIDENTE STRADALE / Diramazione Ferrara: tratto chiuso e code (Ultime notizie oggi, 29 marzo 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE FERRARA: TRATTO CHIUSO E CODE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 29 MARZO 2017) - Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Diramazione per Ferrara. Autostrade per l'Italia comunica a tutto gli automobilisti in viaggio su questo tratto delle autostrade che è avvenuto prima delle 9 un tamponamento tra la ss 64 porrettana e la ss 16 adriatica, verso i lidi ferraresi: un'auto in panne è stata tamponata da un'altra che stava arrivando. L'incidente stradale è avvenuto in direzione lidi ferraresi. Nel tratto di autostrade che è stato chiuso il traffico è bloccato e si stanno registrando code. Il traffico è deviato sulla ss 64 porrettana da dove gli automobilisti possono proseguire verso la ss 16 adriatica verso i lidi ferraresi. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, gli agenti della Polizia Stradale ed i soccorsi meccanici. Si consiglia agli automobilisti in viaggio di guidare sempre con prudenza e di rispettare le norme del codice della strada, in particolare quelle che riguardano le distanze di sicurezza e i limiti di velocità. Aggiornamenti sulla situazione della viabilità sono pubblicati costantemente da Autostrade per l'Italia su: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. E' inoltre attivo il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, 24 ore su 24.

