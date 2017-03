METRO M1 CHIUSA/ Atm news, linea rossa sospesa tra Sesto F.S. e Villa San Giovanni per allarme bomba

Metro chiusa (Foto: LaPresse)

METRO M1 CHIUSA, ATM NEWS: LINEA ROSSA SOSPESA TRA SESTO FS E VILLA SAN GIOVANNI, ALLARME BOMBA A SESTO MARELLI (ULTIME NOTIZIE) - Nuovo allarme bomba nella metro M1 di Milano, con il servizio di trasporti Atm che ha deciso di chiudere tra Sesto F.S. e Villa San Giovanni, il traffico della linea rossa da circa 20 minuti. Il motivo non riguarderebbe un pacco sospetto o una borsa lasciata incustodita lasciata nella stazione di Sesto Marelli sempre sulla M1 Rossa. Il messaggio di allerta è arrivato poco fa direttamente dal canale Atm in tempo reale e recita: «La circolazione dei treni della linea M1 è sospesa tra le stazioni di Villa San Giovanni e Sesto F.S. per verifiche in corso su disposizioni delle autorità di Pubblica Sicurezza,nella stazione di Sesto Marelli». Partite tutte le disposizioni di sicurezza ed emergenza del caso, sia per i controlli sul presunto pacco sospetto e sia per le sostituzioni di corse in superficie, con un bus navetta già messo in funzione nella tratta sospesa da Atm. Assistenti alla clientela, riconoscibili dal consueto gilet blu, nelle stazioni fuori servizio, danno informazioni sugli autobus sostitutivi, mentre la stessa azienda di trasporti milanese fa sapere su Twitter come in realtà l’M1 sia «in funzione tra Villa San Giovanni-Rho Fieramilano/Bisceglie. Sospesa tra Villa San Giovanni-Sesto FS». I possibili bus sostitutivi sono 51, 53 e 708 e si trovano tutti nei pressi della fermata di Sesto San Giovanni e Villa San Giovanni. Molto probabilmente, come per i tantissimi altri allarmi bomba scatenati nei mesi precedenti sulla metro di Milano, anche in questo caso rischia di essere l’ennesimo falso allarme provocato.

#M1: sospesa tra Villa San Giovanni-Sesto FS (verifiche in corso su disposizioni delle Autorità). In funzione sulle altre tratte. — ATM informa (@atm_informa) 29 marzo 2017

