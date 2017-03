PREVISIONI METEO/ Temperature in rialzo e record stagionali (Ultime notizie oggi, 29 marzo 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: TEMPERATURE IN RIALZO E RECORD STAGIONALE (OGGI, 29 MARZO 2017) - La Primavera è finalmente arrivata e le temperature sono in netto rialzo rispetto a quanto accaduto nelle ultime settimane. Le medie stagionali sono superate con i primi record che si segnano per l'anno 2017. Le temperature massime infatti arriveranno a toccare i ventiquattro gradi a Bolzano e Trieste, mentre ne vedremo ventidue a Trento, Bologna, Firenze e Venezia. Paradossalmente le temperature saranno invece più basse al sud e proprio su quella Sicilia spesso protagonista delle massime ma oggi colpita da alcune perturbazioni vedremo infatti diciassette gradi a Palermo e diciotto a Catania. Nonostante questo per i prossimi giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità con il cielo sereno un po' ovunque. Attenzione però al weekend quando è già prevista un'altra ondata di maltempo che potrebbe essere l'ultima della stagione.

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: GIORNATA DI SOLE PRIMAVERILE (OGGI, 29 MARZO 2017) - E' una giornata di sole primaverile quella che oggi, mercoledì 29 marzo 2017, ci raccontano le previsioni del tempo. Infatti tutto il nostro paese dovrebbe essere percorso da temperature importanti e da un tempo mite anche se con leggero venticello soprattutto nella prima serata. Il vento tirerà, seguendo le correnti del mare, da nord verso sud. Questo però non dovrebbe creare problemi in nessun caso e in nessuna regione dell'Italia. Si parte dalla mattina quando il cielo dovrebbe essere coperto su Veneto, alta Lombardia e Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio vedremo anche delle precipitazioni ancora sulla Sicilia come accaduto già nella giornata di ieri. La perturbazione partita dal nord la settimana scorsa e spostatasi a inizio settimana al centro Italia negli ultimi due giorni ha colpito la splendida regione siciliana. Oggi dovrebbe accadere altrettanto, ma non ci saranno problemi in nessun caso.

© Riproduzione Riservata.