Samsung Galaxy S8/ Dalla batteria all'estetica, data di uscita in Italia, prezzo e l'assistente Bixby

Samsung Galaxy S8

SAMSUNG GALAXY S8, L'ASSISTENTE PERSONALE BIXBY - L'uscita del nuovo Samsung Galaxy S8 sicuramente è una grande innovazione per gli smartphone android. Il noto marchio si lascia quindi alle spalle i problemi recenti anche legati alle batterie. Il lancio sul mercato dell'S8 e dell'S8+ che segnano l'inizio di una nuova strada. Tra le novità più interessanti c'è sicuramente l'assistente personale Bixby che ricalca il grandissimo successo avuto da Siri sui dispositivi Apple. Oltre a questo uno schermo senza bordi e anche numerose funzioni tentanto di rilanciare una casa che era in seria difficoltà. Sicuramente l'idea di uno schermo pieno e che dia maggiore spazio alle immagini sarà un'altra svolta pronta a dare lustro a una casa che sicuramente sta vivendo un momento ulteriore di crescita e che punta a superare chi si trova al suo fianco come competitor con lo sviluppo di marchi come Huawei e Honor che si sono presi il mercato di medio livello superando proprio la Samsung. (agg. di Matteo Fantozzi)

SAMSUNG GALAXY S8, DATA DI USCITA IN ITALIA E PREZZO - Il Galaxy S8 si prospetta come una vera e propria prova per Samsung, dopo il disastro del Galaxy Note 7, ritirato dal mercato in seguito al rischio incendio causato dalla batteria. Evento, questo, che ha messo a dura prova la credibilità di Samsung e che ora sembra essere decisa a dare il meglio di sé con il nuovo Galaxy S8. In Italia, il nuovo nato dell'azienda coreana sarà in vendita tra un mese esatto, il prossimo 29 aprile ad un prezzo superiore agli 800 euro. Per questo motivo Samsung non può permettersi di sbagliare nulla ed è pronta a dare il meglio di sé a partire dal design del tutto inedito, con dimensioni extra dello schermo (5,8 pollici per la versione 'classica', 6,2 pollici per quella Plus), che si presenterà anche molto allungato, fino alla sparizione del tasto fisico dal frontale. Il display è destinato a curvarsi sui lati lunghi. Ma questo è solo l'inizio: per vincere la sfida delle sfide e avere la meglio sui suoi storici rivali (dagli altri coreani Lg e Huawei a Apple con il nuovo iPhone atteso per il prossimo settembre), con l’S8 Samsung ha dovuto dare il massimo anche in termini di prestazioni e non solo di estetica.

SAMSUNG GALAXY S8, LA SFIDA PIÙ GRANDE DOPO IL FLOP DEL NOTE 7 - A rivelare alcune caratteristiche salienti del nuovo Samsung Galaxy S8, è stato il portale TheVerge.com, partendo dal tasto dolente del passato prodotto: la batteria. Nessuna tolleranza in vista di possibili fallimenti, non dopo la clamorosa mal riuscita del predecessore ritirato dal mercato a fine 2016. Per tale ragione ci si attende il top su questo fronte, ovvero batterie robuste e durevoli come mai visto prima in uno smartphone di ultima generazione. L'allungamento del display, come annunciato, ha posto inevitabilmente diversi interrogativi, a partire dal modo in cui sarà ottimizzata l'interfaccia di Android. A Samsung il compito di dimostrare di saper fare bene anche sotto questo punto di vista. Dopo la grande delusione dello scorso autunno, si attende il massimo anche dal comparto fotocamera. Trattandosi della prova più grande per Samsung, l'azienda con il Galaxy S8 si è voluta spingere oltre e, come rivela Corriere.it, il nuovo prodotto si accinge a diventare anche un computer da scrivania grazie al collegamento ad un accessorio chiamato DeX. Inoltre, il telefono si potrà controllare con Bixby, il nuovo assistente digitale dotato di un tasto fisico dedicato. L'azienda coreana, dunque, questa volta non potrà assolutamente perdere la sfida dell'affidabilità, nella speranza di riconquistare la fiducia che da tempo stava ormai vacillando presso i suoi clienti.

© Riproduzione Riservata.