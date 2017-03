Immagini di repertorio (Fonte Lapresse)

SCAMBIATO PER UN ALIENO VERDE E UCCISO: ALEX MORGAN, MORTO PER MANO DELL'AMICO SOTTO L'EFFETTO DELLA COCAINA - Ha dell'incredibile la storia di Alex Morgan, studente 23enne scozzese ucciso dall'amico milionario Bennet von Vertes, che sotto l'effetto di cocaina e ketamina lo ha scambiato per un alieno verde da eliminare ad ogni costo. A riportare la notizia è Sam Greenhill per il Daily Mail, ricostruendo la vicenda consumatasi nel Capodanno 2014 nello chalet di famiglia dell'omicida a Zurigo, dove questi possiede una galleria con opere d'arte di Warhol e Hirst. Ritrovatisi soli, mentre fuori imperversava la tormenta di neve, i due hanno deciso di dare il via ugualmente ai festeggiamenti ma Bennet, tra alcol, cocaina, ketamina e sonniferi ha perso presto il controllo di sé, entrando in uno stato paranoico. Ciò che vedeva davanti a lui non era più l'amico scozzese conosciuto qualche tempo prima al Regents' College di Londra, ma un alieno, ultimo sopravvissuto sul Pianeta Terra oltre a lui, che intanto aveva ereditato superpoteri da utilizzare proprio per salvare se stesso e, chissà, anche l'umanità. Peccato, però, che l'epilogo di questa storia paradossale sia tragico: Bennet ha infatti impugnato prima un pezzo di vetro, poi un candeliere e infine una scultura, sferrando il colpo mortale alla gola del malcapitato Alex. Quel che è certo è che il figlio di questo ricco milionario non è uno stinco di santo: già in passato era stato accusato di aver stuprato una donna. Entro una settimana saprà se il tribunale lo condannerà per aver ucciso l'amico, trasformato dalle sue paranoie in un alieno verde.

