TUO FIGLIO NON IMPARA? FAGLI PORTARE IN CLASSE IL CANE/ Cos'è “Learning support dog”? Incredibile, funziona!

Un labrador come Rolo, il “learning support dog”

CANE IN CLASSE PER MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO, È IL “LEARNING SUPPORT DOG” L’ULTIMA MODA DELL’ISTRUZIONE INGLESE - Il migliore amico dell’uomo è un toccasana per gli umani non solo a casa ma anche a scuola. Con un cane in classe si impara meglio, come dimostra l’ultima moda inglese nel mondo dell’istruzione, il “learning support dog”. Nelle classi viene inserito tra gli alunni un cagnolino e stando a quanto sperimentato, come riporta Enrico Franceschini su La Repubblica, si registra così un miglioramento medio della concentrazione, dello studio e dei risultati accademici. Con un cane in classe migliorano anche la disciplina e l’ordine, al contrario di quanto si possa pensare. Il fenomeno nasce in Inghilterra ed è recente: al momento c’è infatti una sola scuola che addestra i cani usati per questo metodo e si chiama Dogs Helping Kids, una associazione di beneficenza che ha come scopo istruire, sostenere e assistere bambini e adolescenti addestrando cani per farli lavorare nelle scuole come strumenti educativi. L’addestramento dei cani della Dog Helping Kids costa circa 5mila sterline, l’equivalente di 6mila euro, pagati con donazioni private.

CANE IN CLASSE PER MIGLIORARE L’APPRENDIMENTO, È IL “LEARNING SUPPORT DOG” L’ULTIMA MODA DELL’ISTRUZIONE INGLESE: ROLO E I SUOI AMICI - I cani della Dogs Helping Kids accrescono le capacità di lettura, calmano i comportamenti eccessivi, migliorano le qualità relazionali, aumentano la fiducia, insegnano il senso di responsabilità e rispetto, motivano i distratti e dissuadono dagli inganni. Al momento sono solo 5 e uno di questi e Rolo, un labrador marrone assegnato alla Huntington School, scuola elementare di York. Il preside John Tomsett ha commentato così al Guardian l’introduzione di questo nuovo metodo basato sulla compagnia del cane: “Da quando è arrivato la differenza è impressionante”. Rolo è subito diventato la celebrità della scuola e ragazzini fanno a gara per accarezzarlo. Il cagnolino è affidato a un’insegnante e Katrina Roberts, la docente responsabile del progetto, spiega che all’inizio non è stato facile: “Ho impiegato due anni a convincere, naturalmente con l' approvazione dei genitori, le autorità scolastiche a richiedere un cane, ma ora sono tutti contenti”.

