Terremoto oggi e meteo/ Scossa di 4.3M in Portogallo (dati Ingv, 29 marzo 2017)

Terremoto oggi e Meteo, Ingv (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 4.3M IN PORTOGALLO (29 MARZO 2017) - Importanti movimenti tellurici interessano l'estero in queste prime ore di oggi, mercoledì 29 marzo 2017. Colpita l'isola Madeira, nel Portogallo, alle 00:01. Il sisma, pari a 4.3M, è stato localizzato a latitudine 32.98 e longitudine 16.05, ipocentro a 10 km di profondità. Alle 23:53 è stata colpita invece la Turchia, nel settore centrale, da un sisma di 4.0M. Il sismografo ha individuato l'epicentro a latitudine 38.31 e longitudine 37.18, ipocentro a 7 km di profondità. Alle 23:48, un sisma di 4.6M ha colpito il Chiapas, in Messico, rilevato a latitudine 15.78 e longitudine 94.24, ipocentro a 78 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo terremoto risale alle 21:10, orario in cui è stata colpita la provincia di Nicosia, in provincia di Enna. Il sisma è stato di 2.4M, mentre l'epicentro è stato localizzato dal Centro Nazionale Terremoti INGV a latitudine 37.76 e longitudine 14.46, ipocentro a 45 km di profondità. Interessate Nicosia, Cerami, Gagliano Castelferrato, Sperlinga, Capizzi, Nissoria, Agira, Troina, Leonforte, Assoro, Castel di Lucio e Regalbuto.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: NUVOLE E VENTO AL SUD E IN SICILIA (29 MARZO 2017) - Dopo il lieve maltempo dei giorni scorsi, il bollettino metereologico promette miglioramenti ed alta pressione. Questo particolare indica quindi che le temperature saranno in leggero aumento, mentre il clima si manterrà stabile fino al prossimo venerdì. In particolare il Nord e le regioni del Tirreno saranno interessate dal rialzo termico più importante, pari a 6-7 gradi rispetto alla soglia massima. Tempo stabile invece in Sicilia, dove si verificheranno gli ultimi strascichi di una condizione metereologica non del tutto favorevole. Secondo le previsioni di Meteo.it, saranno presenti nuvole e nel pomeriggio rovesci nelle aree più interne della Sicilia, oltre che nelle zone più a sud dell'isola. Soleggiato invece nel resto delle regioni italiane, tranne che in Calabria, dove nelle ore pomeridiane il cielo potrebbe ingrigirsi. Venti deboli o moderati in Sicilia e al Sud.

