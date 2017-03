UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE/ Uxoricidio a Pinerolo, 64enne si giustifica: "Spendeva troppi soldi"

Uccide la moglie a coltellate, Immagini di repertorio (Fonte Lapresse)

UCCIDE LA MOGLIE A COLTELLATE A PINEROLO, 64ENNE SI GIUSTIFICA: "SPENDEVA TROPPI SOLDI" (ULTIME NOTIZIE) - Uxoricidio a Pinerolo, dove un uomo di 64 anni ha ucciso la moglie 52enne a coltellate nella loro casa in via Poirino 37. A risultare fatali per la vittima, come riportato da La Repubblica, sono state le ferite inferte dall'uomo all'addome. L'assassino, subito dopo aver ucciso la moglie in cucina, ha deciso di consegnarsi e ha telefonato al 112:"Venite, ho ucciso mia moglie", ha detto agli inquirenti che hanno raccolto la sua chiamata. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, si sono precipitati anche i sanitari del 118, ma per la donna non c'era più nulla da fare, come hanno potuto constatare non appena fatto il loro ingresso all'interno dell'abitazione. Agli inquirenti che lo hanno tratto in arresto dopo le ore 18:30, l'uomo ha subito confessato il movente dell'omicidio dicendo che la moglie "spendeva troppi soldi", mentre La Stampa sostiene che si sia anche lamentato di essere lasciato spesso da solo dalla compagna. La situazione familiare, secondo quanto riportato da La Repubblica, non era delle più rosee: la donna lavorava come addetta alle pulizie, mentre il killer era disoccupato. Del nucleo familiare, come riportato da La Stampa, faceva parte anche il figlio maschio di 30 anni della coppia, che al momento dell'omicidio non era in casa.

