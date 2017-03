UCCISO A SPRANGATE/ Alatri, Emanuele Morganti: ‘morto per un drink’, ma il vero movente è… (ultime notizie)

Emanuele Morganti ucciso a sprangate, Immagini di repertorio (Foto: LaPresse)

EMANUELE MORGANTI UCCISO A SPRANGATE, ALATRI: MA IL VERO MOVENTE? (ULTIME NOTIZIE) - Ieri il procuratore di Frosinone nella prima conferenza stampa sull’inchiesta per l’omicidio di Alatri ha dato qualche dettaglio decisivo per comprendere cosa possa essere successo davvero al povero Emanuele Morganti nella notte tra venerdì e sabato scorso. «È stato vittima di aggressioni di una gravità spaventosa anche perché per motivi banali, una lite per una bevanda, e si è arrivati alla morte di un ragazzo innocente e perbene», ha spiegato il procuratore Giuseppe De Falco. Ucciso per un drink e con ripetute aggressioni in più riprese, con praticamente tutto l’interno della discoteca inerme se non omertoso nel non essere intervenuto e nel non avere chiamato subito le autorità per denunciare l’orrore che stava succedendo sono i loro occhi. Ma il vero movente può fermarsi a questo diverbio per un drink? Il rischio forte che la “banalità” della condizione giovanile in quel night club possa ridursi a questo futile motivo è assai reale (come sostiene tra l’altro Paolo Crepet, noto psichiatra intervenuto in questi giorni sulla vicenda di Alatri); un possibile altro movente potrebbe essere legato ad una generale volontà di controllare e “segnare” il territorio. «I due fratellastri arrestati gravitano in ambienti delinquenziali e non escludiamo che abbiano inteso affermare una loro capacità di controllo del territorio, e stiamo verificando se il comportamento violento sia stato determinato anche da abuso di alcol e sostanze stupefacenti», ha spiegato ancora De Falco. La risposta arriverà, forse, con l’epilogo delle indagine; intanto rimane un senso di vuoto attorno alla vicenda di Alatri che, come altri casi di cronaca efferati in passato, colpiscono proprio per la loro “banale” e “modesta” motivazione.

EMANUELE MORGANTI UCCISO A SPRANGATE, ALATRI: IL COMMENTO DELLO ZIO DI UN ARRESTATO (ULTIME NOTIZIE) - Sta facendo il giro del web il commento dello zio di uno dei due fratellastri arrestati nell’indagine sull’omicidio di Emanuele Morganti: mentre la sua famiglia viene minacciata da altri abitanti di Alatri, dimostrando come la situazione in quel paesino è tutt’altro che risultato in questi giorni orribili, lo zio (citato da Tg Com24 nel suo report) non riesce a credere a quanto successo. «Mi chiedo, se è vero quello che raccontano, come abbia fatto tutta quella gente a restare ferma senza intervenire. Siamo distrutti», commenta l’uomo mentre poi va a riferiti direttamente al nipote, descrivendolo come «magrolino, bulletto come tutti i ragazzi della sua età, magari un po' di più con qualche bicchierino di troppo. Quello che è successo è colpa delle cattive compagnie». Proprio questa ultima frase resta forse il tratto più importante da segnalare, mentre le indagini continuano ad approfondire le posizioni dei 7 indagati e dei tantissimi presenti in discoteca quella notte che hanno visto le ripetute aggressioni (come ha raccontato il procuratore) ma che non sono intervenuti affatto a difesa del giovane Emanuele.

