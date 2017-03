Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: femminicidio a Vercelli, novità da Alatri (29 marzo 2017)

Ultime notizie di oggi, Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). VERCELLI, NUOVO CASO DI FEMMINICIDIO - Una donna 41 enne di Vercelli è in condizioni gravissime dopo essere stata accoltellata dall’ex marito oggi all’uscita dal lavoro. La donna, Fiorilena Ronco, si trova adesso ricoverata all’ospedale cittadino in rianimazione, con ferite multiple di arma da taglio all’addome al torace e alla gola. La coppia si era separata da poco tempo, con l’uomo che era stato colpito da una diffida ad avvicinarsi all’ex moglie, dopo che a dicembre l’aveva aggredita e percossa dopo una lite in strada. Il ferimento è avvenuto nel pomeriggio quando l’uomo, Maurizio Zangari, ha atteso la Ronco all’uscita dal lavoro, dopo averla inseguita e speronata con l’auto l’aggressione in tutta la sua ferocia, aggressione avvenuta sotto gli occhi dei passanti. Immediatamente intervenuti sul luogo, i carabinieri hanno fermato l’aggressore che adesso si trova in stato di fermo, con l’accusa di tentato omicidio volontario.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ALATRI, SVOLTA NELL'OMICIDIO DI EMANUELE MORGANTI - Sono stati fermati con l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi, due fratellastri di Alatri, il grosso centro in provincia di Frosinone dove qualche giorno fa è morto Emanuele Morganti. I due Mario Castagnacci e Paolo Palmisan rispettivamente di 24 e 27 anni sono accusati di far parte del branco che ha attaccato con ferocia inaudita il Morganti, attacco generato da una battuta di scherzo e degenerato nell’omicidio. Castagnacci e Palmisan tra di essi imparentati in quanto fratellastri, sono stati fermati dai carabinieri a casa di un congiunto a Roma, ad essi gli inquirenti sono risaliti dopo la visione delle telecamere di sorveglianza posizionate fuori dal luogo di ritrovo dove è avvenuto l’omicidio. Il procuratore capo di Frosinone nella conferenza stampa che è seguita all’arresto ha evidenziato come sui due gli indizi siano "gravi e concreti".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). PENSIONI, A LUGLIO ARRIVA LA QUATTORDICESIMA - Per oltre tre milioni di pensionati la busta paga di luglio sarà più pesante, con il governo che ha reso noto che la misura comunamente chiamata quattordicesima sarà estesa anche ai pensionati di 64 anni, che percepiscono una pensione annua inferiore a 13.049,14 euro. Il provvedimento che fa parte della legge di bilancio è stato confermato dal presidente dell’Inps Tito Boeri, che ha evidenziato come ci siano già i fondi a disposizione. Soddisfazione è stata espressa dal governo, con il sottosegretario all’economia che in conferenza stampa ha rilevato come la misura anche se una tantum dovrebbe essere confermata anche per gli anni a venire.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). LECCE, DURI SCONTRI TRA POLIZIA E AMBIENTALISTI - Una vera e propria guerriglia urbana, quella che stamani all’alba è scoppiata a Lecce tra le forze di polizia e circa trecento attivisti, che protestavano per la rimozione di alcuni alberi di ulivo. Lo spostamento delle piante fa parte di un progetto che dovrebbe permettere la nascita di un nuovo gasdotto. Tra gli attivisti presenti alla protesta anche alcuni sindaci salentini e parlamentari pugliesi. Nella giornata i manifestanti hanno ricevuto l’appoggio del governatore della Puglia, Michele Emiliano, il quale ha comunicato che è sua intenzione ricorrere al TAR, avverso il provvedimento del ministero dell’ambiente che autorizza l’opera pubblica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MESSI QUATTRO TURNI DI SQUALIFICA - Mano pesantissima della Fifa con Lionel Messi, con il giocatore del Barcellona squalificato per ben quattro turni. La squalifica decisa da Zurigo contro la "pulce" è una delle più pesanti mai viste in campo internazionale, ed è riferibile all’aggressione verbale che il giocatore dell’Albiceleste ha effettuato contro il direttore di gara di Argentina – Cile. Lo stop per il numero dieci argentino è immediato, con il commissario tecnico della nazionale argentina che dovrà fare a meno della sua punta di diamante già dalla partita di stasera contro la Bolivia. In tale contesto probabile la discesa in campo di Paulo Dybala, giocatore della Juventus non al pieno della forma, per un piccolo allungamento del flessore della gamba destra.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). DEBUTTO VAR NEL GRANDE CALCIO - E' stato un classico del calcio internazionale a tenere a battesimo l’esordio nel calcio che conta della moviola in campo. La VAR, com’è ormai comunemente chiamata, è stato presente infatti ieri sera a Parigi, città nella quale si disputerà l’amichevole Francia – Spagna. Ad entrare negli annali della storia di questo nuovo modo di intendere il calcio giocato, sarà l’arbitro tedesco Felix Zwayer. Egli ha potuto richiedere l’assistenza di un suo collega, posizionato all’interno di un furgoncino fuori dallo Stade de France. La moviola in campo dopo una prima fase di test sta iniziando ad entrare nell’immaginario collettivo, e sono in molti a volerla attiva già dal prossimo mondiale russo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ESCE DALLA RIANIMAZIONE FEDERICA MORO - Sono ottimisti i medici di Federica Moro, la pugile entrata in coma dieci giorni fa alla fine di una gara pugilistica valida per il torneo nazionale femminile Elite II di Chieti. La giovane atleta dopo essere stata per più di una settimana in coma profondo sembra adesso piano piano risvegliarsi, con l’ultimo bollettino medico che parla di "coma moderato". Nelle comunicazioni i sanitari infatti sottolineano che la ragazza inizia ad eseguire ordini semplici, cosa che fa ben sperare per il proseguo. Oggi la venticinquenne è stata trasferita dal reparto di rianimazione a quello di Neurochirurgia, in attesa di essere trasferita in una struttura specializzata. Intanto prosegue l’indagine ordinata dalla procura, con gli inquirenti che hanno posto sotto sequestro la documentazione medica.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 29 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). OLANDA-ITALIA, IL GOL DI BONUCCI E L'INFORTUNIO DI DE ROSSI - E' terminata 2-1 per l'Italia l'amichevole disputata ieri sera contro l'Olanda. Le due figure protagoniste della gara sono state quelle di Leonardo Bonucci e Daniele De Rossi. Il difensore della Juventus ha segnato il gol della vittoria e ha anche potuto indossare per tutta la ripresa la fascia di capitano. Questo perchè il secondo è dovuto uscire dal campo per un infortunio. De Rossi infatti ha lasciato il campo claudicante dopo un brutto colpo alla schiena. Staremo a vedere oggi quali saranno i tempi di recupero anche se non sembra che si tratti di una cosa molto grave. Staremo a vedere quali saranno le risposte che arriveranno da Roma.

