ABORTO/ Caro Gramellini, Giulia non è una canzone (e il figlio non è una cosa)

Massimo Gramellini, nei suoi fortunatissimi "Buongiorno", che ora sono passati al Caffè mattutino del Corriere, ha usato ieri il titolo di una canzonetta per parlare di cose serissime. Disperatamente Giulia, del gruppo Le Vibrazioni.

Giulia è la signora padovana di 41 anni che pur usando la spirale rimane incinta "e fatica a capire il perché". E vaga da un ospedale all'altro della sua regione per abortire. Ma non c'è posto nell'albergo, si diceva in un altro peregrinare. O i medici sono obiettori, dunque Giulia "disperatamente" deve girare un po', poi punta i piedi e un ostello dove scaricare il bambino lo trova.

Non entro nella vita di Giulia, ma vorrei suggerire l'imprevisto, che non è mai un caso, checché se ne dica. La spirale non funziona, in ospedale non ti fanno abortire sic et simpliciter. Forse ci puoi pensare, forse quel bambino lo puoi tenere, anche se hai 41 anni e ne hai già altri due. Che obiezione è?

A 41 anni oggi in tante fanno il primo figlio, e le nonne in tempo di guerra sapevano che dove mangiano in due mangiano in tre, e pure in quattro o cinque. Già, ma erano coniglie, e oggi la legge permette come diritto l'autodeterminazione, anche se si tratta per l'aborto di determinare la vita di un'altra persona, non la propria.

Persona, ho detto, ed è questo il discrimine fondamentale: per alcuni un bimbo al secondo mese non è persona, come non lo è un disabile grave, un malato terminale, e forse un nonno rimbambito, chi può dirlo, la percezione varia a seconda del carattere, della psicologia, delle condizioni, dei desideri. Ma se l'essere persona è dipendere, allora non si è più persona facilmente, basta poco.

C'è chi pensa che persona sia un essere umano da quando è concepito a quando naturalmente muore, e vada difeso sempre. Come la fai una legge che metta d'accordo queste due concezioni dell'umano? A maggioranza. Ma non puoi obbligare le coscienze a uniformarsi a una legge sbagliata. Puoi escogitare sotterfugi, tipo comminare assunzioni solo se ti conformi, e beccarti i ricorsi, doverosi, per una discriminazione odiosa. Puoi affidarti ai giudici, che le leggi le anticipano, e colmano il vuoto normativo, si dice, o magari lo allargano, il vuoto della mente e del cuore, decidendo in base alle proprie idee e convenienze.

Oggi se non ti adegui sei vetusto, antiprogressista, medievale. Il problema è che nel battage martellante, quotidiano, per trasformare ogni palpito in diritto, ogni ghiribizzo in pretesa, perdiamo il senso e il valore di azioni che ci paiono normali, routinarie, da esigere.