ALLARME BOMBA TORINO/ Stazione di Porta Nuova: metro chiusa, zona isolata (Ultime notizie oggi, 3 marzo 2017)

ALLARME BOMBA TORINO, PAURA ALLA STAZIONE DI PORTA NUOVA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 3 MARZO 2017) - E' scattato un allarme bomba a Torino questa mattina. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX in città si è vissuta un'ora di caos e paura. Tutto è avvenuto alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. E' stato avvistato un trolley abbandonato accanto alla pensilina degli autobus di fronte alla stazione verso le 10 di stamattina ed è subito scattato, come accade in questi casi, l'allarme bomba. Le forze dell’Ordine e gli artificieri della polizia sono subito intervenuti nella zona per verificare se si trattasse di una bomba piazzata davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Il cane che fiuta gli ordigni si era infatti fermato vicino alla valigia lasciata incustodita e si è temuto che dentro potesse davvero esserci una bomba. E' stata chiusa in via precauzionale la metropolitana: tutta la zona è stata bloccata e il traffico è stato deviato. Alla stazione ferroviaria è stato consentito l'accesso solo dall’ingresso laterale di via Nizza, quello più lontano dal punto in cui è stato trovato il trolley abbandonato. Gli artificieri hanno fatto entrare in azione il robottino e intorno alle 11 la valigia è stato fatta esplodere: al suo interno non è stata trovata alcuna bomba quindi si è trattato di un falso allarme.

