ALLARME BOMBA TRIBUNALE / Monza, evacuati tre palazzi: sul posto gli artificieri (oggi, 3 marzo 2017)

ALLARME BOMBA TRIBUNALE MONZA: NESSUN PACCO SOSPETTO TROVATO (ULTIME NOTIZIE) - Si è chiuso poco dopo le 12 l’allarme bomba al Tribunale di Monza, dopo che era scattato poco prima delle 10.15 in tutti i palazzi di giustizia nel centro di Monza. Dopo avere passato al setaccio tribunale di piazza Garibaldi e l’ex pretura di via Vittorio Emanuele, nessuna traccia di bombe o esplosivi nei due edifici pubblici di Monza: così le udienze sono state riaperte intorno alle 12 di venerdì 3 marzo dopo l’evacuazione rapida scattata in mattinata, riportano le fonti del Cittadino di Monza e Brianza. Come ha confermato anche l’Ansa, gli artificieri entrati subito in azione non hanno trovato nessuna bomba all’interno del Tribunale di Monza e neanche all’ex prefettura di via Vittorio Emanuele II. Giudici, assistenti e personale sono rientrati in servizio poco dopo le 12, con l’allarme che dunque si è rivelato falso, proprio come successo oggi alla Stazione dei Treni di Torino Porta Nuova.

ALLARME BOMBA TRIBUNALE MONZA: EVACUATI TRE PALAZZI (ULTIME NOTIZIE) - Poco dopo le 10.15 un allarme bomba è scattato a Monza presso tutti i palazzi del Tribunale della Brianza: secondo quanto appreso, una telefonata minatoria ha annunciato la presenza di un ordigno all’interno del Palazzo di Giustizia del capoluogo brianzolo. Arrivati subito artificieri, carabinieri e forze dell’ordine per sgombrare i palazzi e verificare il grado di allarme; evacuati in serie lo storico palazzo di piazza Garibaldi, il nuovo stabile di Via Solera (sede della Procura) e il vicino distaccamento dell’ex Pretura in via Vittorio Emanuele. Fatti uscire avvocati, utenti e personale amministrativo in pochissimo tempo, scatenando il panico in centro a Monza; per fortuna non ci sono stati ordigni o pacchi bomba trovati e la situazione è tornata nella norma. Paura anche perché è in corso un importante processo contro due imputati accusati di appartenere alla ’ndrangheta.

