AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: problema in A3 (ultime notizie, oggi 3 marzo 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 MARZO 2017). INCIDENTE SULLA TANGENZIALE REGGIO CALABRIA IN DIREZIONE TARANTO - Si è verificato un brutto incidente nella tangenziale a Reggio Calabria nella direzione di Taranto, ci troviamo più o meno nei pressi di quello che è lo svincolo che porta a via Lia come riporta StrettoWeb. Questo ha creato dei problemi molto pesanti con chiusura della viabilità e quindi traffico anche sulle vie secondarie per un percorso alternativo. Staremo a vedere se ci saranno problemi anche nella giornata di oggi con la coda che si è verificata soprattutto sull'ultima parte dell'A3 Salerno-Reggio Calabria verso la direzione sud. Sarà sicuramente importante valutare anche il percorso chi dovrà viaggiare verso questa direzione. Per fortuna non sembrava che ci fossero stati dei feriti in questa situazione almeno da quanto riporta il portale in merito a quanto raccontato in precedenza. C'è anche da dire che nel pomeriggio la situazione era già migliore e quindi oggi non ci dovrebbero essere altre complicazioni.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 3 MARZO 2017). CANTIERI APERTI NELLA NOTTE - La situazione legata alle autostrade italiane è in parte da associare nelle prime ore del mattino ai lavori che si fanno di notte quando sono aperti davvero molti cantieri. È così che ogni notte il sito istituzionale Autostrade.it riporta tutti i tratti o le entrate e/o uscite che rimarranno chiuse fino a una certa ora per dare modo agli addetti di compiere i lavori. Questo ovviamente porterà dei problemi legati alle prime ore del mattino quando ci potrebbe essere traffico e situazioni di leggero disagio. Andiamo a vedere le situazioni nel particolare. Si parte dall'A3 Napoli-Salerno dove troveremo chiusi ancora, come negli altri giorni, al km 24 direzione Napoli tra Angri e Pompei est-Scafati e al km 29.8 nell'altra direzione tra Pompei est-Scafati e Angri fino alle ore sei. Rimarrà chiuso anche il tratto sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al km 2.3 direzione Ventimiglia tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto.

