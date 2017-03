DJ FABO/ Mina Welby, “ora legge su eutanasia”. Mirabelli (Consulta), “non esiste diritto a morire”

DJ FABO, EUTANASIA: MINA WELBY VUOLE LA LEGGE, MIRABELLI PONE DEI “PALETTI” (OGGI, 3 MARZO 2017) - Il confronto sull’eutanasia è aspro e molto serrato dopo il suicidio assistito di dj Fabo che ha inevitabilmente riaperto un argomento che sotto traccia da anni è presente nella politica e anche semplice società umana. Diritto alla vita, diritto alla scelta tra vita e morte: su questo crinale si muovono i pareri ancora in questi giorni successi alla morte di Fabiano Antoniani e in attesa dell’approdo in Aula (il prossimo 13 marzo). Ieri ha parlato la moglie di Piergiorgio Welby, uno dei casi più celebri di eutanasia in Italia; era il 2006 quando, da tempo costretto immobile in un letto a causa della distrofia muscolare, Welby ottenne da un medico l'aiuto a staccare il respiratore. La moglie Mina, copresidente della associazione Luca Coscioni. ha sottolineato a LaPresse come in Italia non si possa perdere altro tempo su questi temi: «Se io favorevole alla eutanasia? Io non sono favorevole all'eutanasia ma sono favorevole a una legge che la regoli. Non per tutti. I depressi, in Svizzera, non vengono aiutati a morire, ad esempio. Bisogna evitare che il medico venga incolpato di omicidio se è necessario accompagnare il malato somministrando un farmaco che lo aiuta a morire. Bisogna fare una legge, non bisogna avere paura. Ci sono casi, come Dj Fabo, in cui non c'è altro da fare. E lui aveva chiesto questo». Ma proprio merito della legge e delle varie sfaccettature che potrà e dovrà avere la legge sul Fine Vita in discussione in Parlamento, il parere autorevole del presidente emerito della Consulta, il professore Cesare Mirabelli, è indirettamente in disaccordo con quanto richiesto da Mina Welby. «Massimo rispetto per le persone, per le loro famiglie e per il loro dolore, ma a chi reclama un 'diritto' all’eutanasia obietto che dallo stato non può essere previsto. Non esiste un diritto costituzionale alla morte. Questo non significa che la morte non possa sopraggiungere in rapporto alla mancata prestazione di trattamenti sanitari per i quali occorra il consenso della persona». A chi richiede che il medico possa eseguire in toto le volontà del paziente, chiunque esso sia e in qualunque stato versi, Mirabelli risponde: «L’attività del medico è, deve essere, orientata alla cura, al recupero della salute, al sollievo della sofferenza. Il medico, poi, è chiamato a esprimere un giudizio di proporzionalità tra gli interventi da effettuare e le reali prospettive di riuscita o di rischio degli stessi. A questo serve il consenso informato: evitare di assumere rischi eccedenti rispetto ai possibili benefici per il paziente. Tanto che, parliamoci chiaro, è nato più che altro come un presidio 'difensivo' per i medici». Secondo il professore infine, «la salute di ciascun cittadino è anche «interesse della collettività, ma la salute presuppone la vita. E questo è uno dei pochi casi» in cui la Carta definisce espressamente un diritto «fondamentale».

DJ FABO, EUTANASIA: ALTRI DUE CASI A RIMINI, L’INTERVENTO DELL’ASSOCIAZIONE COSCIONI (OGGI, 2 MARZO 2017) - Il caso di Dj Fabo ha aperto la via ad altri pazienti in Italia da anni sofferenti e che vogliono seguire le “orme” del dj Fabiano Antoniani: tra eutanasia, suicidio assistito e fine vita la confusione è sempre massima in questi casi e ogni caso deve essere giudicato e valutato per quello che è senza fare comunanze o banali generalizzazioni. Eppure, a Rimini, avviene che due malati colpiti da guai degenerativi che non lasciano speranze di miglioramenti di vita, chiedono tramite l’associazione Luca Coscioni (quella utilizzata da Dj Fabo per andare in Svizzera) di poter porre fine alle proprie sofferenze. La richiesta per saperne di più è arrivata alla sede riminese della Luca Coscioni, come racconta Ivan Innocenti, membro del Consiglio generale dell’associazione, che racconta a Il Resto del Carlino: «volevano solo acquisire informazioni in considerazione della loro gravissima situazione che non lasciava nessuno scampo. Poi non sappiamo che cosa abbiamo deciso. Sia chiaro che nessuno di noi è a favore del suicidio: noi diamo le informazioni che ci vengono richieste. Volevo comunque sottolineare che c’è una via italiana per chi ha malattie che non lasciano nessun tipo di speranza e che è l’interruzione dei trattamenti. Certo si tratta di qualcosa di diverso a quello che viene fatto in Olanda dove esistono azioni di eutanasia o in Svizzera dove c’è la possibilità del suicidio assistito ma la persona deve compiere l’ultima azione in modo autonomo». (Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.